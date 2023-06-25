Çocuğunuzun dikkatsizliğine dikkat edin

Türkiye’de 1 milyona yakın çocuk dikkat eksikliği yaşıyor. Uzmanı anne babaları uyardı..

Çocuğunuzun dikkatsizliğine dikkat edin

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Türkiye’de yaklaşık 1 milyon çocuğun buna dahil olduğunu söyledi. Beslenme konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Arıca, özellikle fosfatidilserin vitamini içeren gıdaların tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

Çocuklarda hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliğinin yüzde 3 ila 5 oranında yaygın olduğunu belirten Arıca, yaklaşık 20 kişilik sınıfta en az 1 çocuğun bu problemi yaşadığını belirtti. Arıca, “Türkiye’de toplam 20 milyon çocuk olduğunu varsayarsak toplam 1 milyona yakınında bu sorun gözlemlenmektedir” açıklamasını yaptı.

“TEDAVİ EDİLEBİLİR”

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda yaşanılabilen sorunları anlatan Prof. Dr. Vefik Arıca şöyle konuştu:
“Bu sorunlar özellikle iki yaşından sonra okul dönemiyle de başlıyor. Beslenmeden sıkıntı yaşadıkları için genellikle zayıf oluyorlar. Hafızalarını konsantrasyon sebebiyle toparlayamayabiliyorlar. Öğrenme güçlüğü yaşayabiliyor ya da hem aile hem okul içi ilişkilerinde değişik davranış bozukluğu sıkıntıları yaşayabiliyorlar. Bu şekilde sınıf düzenini ve öğretmenle olan ilişkilerini bozabildikleri için bu sorunun önceden tespit edilip tedavi edilmesi gerekebilir.”

"SAKATAT VE TAVUK TÜKETMELİLER”

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlarda fosfatidilserin vitamininde eksiklik saptandığını belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, bu vitaminin en çok anne sütünde bulunduğunu vurguladı. Prof. Dr. Vefik Arıca, “Bu yüzden anneler bebeklikte sütünü erken kesmemeli. Çocukların dengesiz beslenmesi de bunda etkilidir. Çocuklar özellikle tuz-şekerden ve hazır gıdalardan uzak dursun. Ama soya, beyaz fasulye, ay çekirdeği, yumurta sarısı, tavuk ve sığır karaciğerini ise bol bol tüketsin” tavsiyesinde bulundu.

Fosfatidilserinin bazen doğal yollarla alındığında vücut tarafından emilmesinde birtakım sıkıntılar yaşanabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Vefik Arıca, “Bu nedenle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan çocuklarda, hekim kontrolüyle değişik takviye ürünler kullanılabilir. Önceden bu tür ürünler yurt dışından gelirdi. Günümüzde Türkiye’de yerli ve milli ilaç sanayisinin gelişmesiyle buna gerek kalmadı” diye konuştu.

“SINAV ÖNCESİ ALINMALI”

Sorun yaşayan çocukların özellikle sınavdan üç ay önce hafızalarını güçlendirmek için fosfatidilserin düzeyi yüksek olan ürünleri kullandığını belirten Prof. Dr. Arıca, “Bu tür şeyler hekim kontrolüyle kullanıldığında hiçbir sorun yaşanmamaktadır. Özellikle sınava giren çocuklarda, öncesinde yapılan yemek ve gıda takviyesiyle konsantrasyon ve kısa hafıza arttırılabiliyor” şeklinde konuştu.

Çocuklarda B vitamini eksikliği de görülmektedir. Kolin düzeyi düşük olan çocuklarda, bilişsel ve zihinsel hafızanın zayıfladığını ifade eden Prof. Dr. Arıca, “Özellikle B1, B2, B3, B5, B6 ve B10 vitaminleri suda çözünebilir olduğu için vücuda hızlı şekilde alınıp hızlıca kaybedilebiliyor. Özellikle B12 vitamini vücuttaki bebeklerde ve çocuklarda önemli bilişsel özellikle beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı sağlayan kompleksin içinde bulunmaktadır. B12 vitamin eksikleri çocuklarda nörolojik hastalıklarının ön belirtici olabilmekte. Bu nedenle özellikle kolin ve B vitamini eksiklikleri de mutlaka hekim kontrolüyle tamamlanmalıdır” şeklinde konuştu.

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