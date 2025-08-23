Çocuk ablasının sevgilisini bıçakladı

Kaynak: DHA

Aksaray'da Özbekistan uyruklu S.T. (13), ablası Adile T.’nin (24) sevgilisi Muhammed Ö.’yü (26), evinin önünde ekmek bıçağı ile göğsünden yaraladı. Adile T., ağır yaralanan Muhammad Ö.’nün tedavi altına alındığı hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

Ereğlikapı Mahallesi 1406 Sokak’ta oturan 26 yaşındaki Muhammed Ö., kapısının önünde kendisi gibi Özbek vatandaşı olan sevgilisi 24 yaşındaki Adile T.’nin kardeşi 13 yaşındaki S.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

ozbekistan-uyruklu-cocuk-ablasinin-sevgi-877576-260713.jpg

Tartışma kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında S.T., ekmek bıçağı ile Muhammed Ö.’ye saldırdı. Muhammed Ö., sol göğsünden aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, S.K. bıçağı yere fırlatıp olay yerinde kaçtı.

ozbekistan-uyruklu-cocuk-ablasinin-sevgi-877575-260713.jpg

Sevgilisini kanlar içinde bulan Adile T.’nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Durumunun ağır olduğu belirlenen Muhammed Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ozbekistan-uyruklu-cocuk-ablasinin-sevgi-877574-260713.jpg

Hastaneye gelen Adile T., acil servis önünde gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekiplerinin sakinleştirdiği Adile T. “Kim bıçaklamış bilmiyorum. Ben kanlar içinde evin önündeki sokakta buldum.” dedi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli S.T.’yi kısa sürede yakaladı.

ozbekistan-uyruklu-cocuk-ablasinin-sevgi-877573-260713.jpg

