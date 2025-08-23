Çocuk ablasının sevgilisini bıçakladı

Ereğlikapı Mahallesi 1406 Sokak’ta oturan 26 yaşındaki Muhammed Ö., kapısının önünde kendisi gibi Özbek vatandaşı olan sevgilisi 24 yaşındaki Adile T.’nin kardeşi 13 yaşındaki S.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında S.T., ekmek bıçağı ile Muhammed Ö.’ye saldırdı. Muhammed Ö., sol göğsünden aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, S.K. bıçağı yere fırlatıp olay yerinde kaçtı.

Sevgilisini kanlar içinde bulan Adile T.’nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Durumunun ağır olduğu belirlenen Muhammed Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye gelen Adile T., acil servis önünde gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekiplerinin sakinleştirdiği Adile T. “Kim bıçaklamış bilmiyorum. Ben kanlar içinde evin önündeki sokakta buldum.” dedi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli S.T.’yi kısa sürede yakaladı.