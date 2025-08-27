Çocuk büro amiri komiser intihar etti

Silivri, dün gece yürekleri dağlayan bir trajediyle sarsıldı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amiri Komiser Anıl Dursun, evinde kişisel silahıyla kendini vurarak yaşamına son verdi. Olay, sabah saatlerinde Çanta Mahallesi’ndeki evinde meydana geldi.

Süper Silivri gazetesinden Cem Güner’in haberine göre, genç komiserin silah sesini duyan yakınları durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı halde bulunan Dursun’u Silivri Anadolu Hastanesi’ne kaldırdı.

Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen 30’lu yaşlardaki komiser kurtarılamadı. Anıl Dursun’un intihar nedeni henüz netlik kazanmazken, emniyet yetkilileri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Dursun’un kişisel tabancasını kullandığı ve herhangi bir not bırakmadığı belirtildi. Silivri halkı, sosyal medyada ve yerel platformlarda genç komisere veda mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.