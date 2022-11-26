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  • Çocuk desteği kimlere verilecek? Çocuk desteği yardımı ne kadar, nasıl alınır?

Çocuk desteği kimlere verilecek? Çocuk desteği yardımı ne kadar, nasıl alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Destek Ödemeleri kapsamında ‘Çocuk Destek Bileşeni’ adıyla çocuk desteği vereceğini duyurdu. Çocuk destek ödemeleri için çocuklu aileler bu gelişme sonrasında çocuk destek ödemelerine dair pek çok ayrıntıyı arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Çocuk desteği kimlere verilecek? Çocuk desteği yardımı ne kadar, nasıl alınır? Çocuk yardımı ne kadar?

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 12:22
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Çocuk desteği kimlere verilecek? Çocuk desteği yardımı ne kadar, nasıl alınır?

Çocuk desteği kimlere verilecek? Çocuk desteği yardımı ne kadar, nasıl alınır?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk desteği vereceğini duyurdu. Çocuklu ailelerin merak ettiği çocuk destek ödemeleri Aile ve Destek Ödemeleri kapsamında yapılacak. Peki, Çocuk desteği kimlere verilecek? Çocuk desteği yardımı ne kadar, nasıl alınır? Çocuk yardımı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Destek Ödemeleri kapsamında ‘Çocuk Destek Bileşeni’ adıyla çocuk desteği vereceğini duyurdu. Peki, çocuk destek yardımı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerinin ne zaman hesaba yatırılacağını açıkladı. ‘Çocuk Destek Bileşeni’ kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti. Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız” dedi.

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çocuk destek ödemeleri başvuruları e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak. Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.

ÇOCUK DESTEĞİ ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Aile Destek Programı’ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3’ü yani; 1.833,45 TL’nin altında olması. İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes destekten yaralanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da ek olarak bu desteği alabilecek.

ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

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