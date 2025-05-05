Çocuk dostu kitap sayısı 1990’a ulaştı!

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, çocuğun üstün yararı ilkesine bağlı kalarak çalıştıklarını ve bu doğrultuda koruyucu, önleyici hizmetler sunduklarını vurguladı.

Çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak ve olası risklere karşı farkındalık geliştirmelerine destek olmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Göktaş, “Bu çerçevede, Bakanlık olarak çocuklarımızı dijital ortamların zararlı etkilerinden korurken, aynı zamanda çocuk dostu yayınlarla gelişimlerini desteklemeyi sürdürüyoruz.” dedi.

Çocukların dijital platformlarda karşılaşabileceği risklere karşı içerikleri takip ettiklerini ve zararlı unsurlara müdahale ettiklerini belirten Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

“Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan ‘Çocuk İçin Dost Uygulamalar’ (DUY) ile siber zorbalık, sanal dolandırıcılık, müstehcenlik, zararlı yazılımlar, çocukların yaş düzeyine uygun olmayan içerikler, çocuk hakları ve mahremiyet ihlalleri, sağlık için tehlikeli madde temini ve kimlik hırsızlığı gibi çocukların gelişimini olumsuz etkileyen içeriklere karşı önlem alıyoruz. Risk altında olduğu tespit edilen çocuklarımıza, bulundukları ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla ulaşıyor ve sağlıklı gelişimlerini sağlamak için gerekli adımları atıyoruz. Ekiplerimiz, DUY web sitesi ve ihbar hattı üzerinden bugüne kadar dijital ortamda çocuklara yönelik 2 bin 569 zararlı içerikle ilgili işlem gerçekleştirdi.”

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“ÇOCUK DOSTU KİTAP SAYISI 1990’A ULAŞTI”

Göktaş, çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda, uzmanlardan oluşan çalışma gruplarının hazırladığı Çocuk Dostu Kitap Listesi’nin önceki yıllarda kamuoyuyla paylaşıldığını anımsattı.

Bu grupların, çocukların doğru kitap seçimi yapmasına rehberlik ettiğini ve ailelere yol gösterdiğini belirten Göktaş, “Çocuklara yönelik basılı eserler büyük bir titizlikle inceleniyor. Komisyon, Nisan 2025’te çocuk kitapları listesine 30 yeni yayın ekledi. Böylece 2018’den bu yana çocuk dostu olarak önerdiğimiz kitap sayısı 1990’a ulaştı.” diye konuştu.

Yarım asra yakındır aşınmış kitapları iyileştiriyor