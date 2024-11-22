Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çocuklara kan donduran işkence! Nazi kampında böyle işkence görülmedi

Gaziantep Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan 5 ve 6 yaşındaki iki çocuğun kötü muameleye maruz kaldığı ortaya çıktı. Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran, olaya ilişkin yaptığı açıklamada; çocukların işkence gördükleri, sigara izmaritlerinin üzerlerinde söndürüldüğü ve kötü muameleye maruz kaldıklarına yönelik ihbar aldıklarını söyledi. Duran, ihbarın ardından Başsavcılığa gittiklerini ve konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

"VÜCUTLARINDA SİGARA İZMARİTLERİ SÖNDÜRÜLMÜŞ"

Artı Gerçek'ten Sinan Şahin'in haberine göre, Gaziantep Barosu’nda bugün gerçekleştirilen ruhsat töreninde konuşan Baro Başkanı Duran, "Buraya gelirken bir ihbar aldık. Bu ihbar; yurtta kalan çocuklarımızın işkence gördükleri, sigara izmaritlerinin üzerlerinde söndürüldüğü ve kötü muameleye maruz kaldıklarıydı. Biz oraya gittik. O çocuklarla temas kurduk ve bunun raporlarını aldık. O çocuklarımızın görüntülerini gördük. Birden fazla sigara izmaritleri basılmış 5-6 yaşlarındaki o çocukların devletin güvenliği altındaki o kurumlarda nasıl kötü muamele gördüklerini gördük. Bu, kabul edilecek bir durum değildir" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Duran, ihbardan sonra Başsavcılığa gittiklerini ve konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Duran, "Başsavcılığımız soruşturma ile ilgili acil müdahalede bulundu. Kuruma yazı yazıldı. Gerekli işlemler yapıldı. Çocuklar koruma altına alındı. Her kötü muameleye kalan kadınların, çocukların, her hak ihlallerinde yanlarında olacağız. Bu çocuklarla ilgili yargılamanın ve soruşturmanın takipçisi olacağız" dedi.