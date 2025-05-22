Çocuk evliliklerini savunan Nurettin Yıldız’a AKP’li yöneticiler kalkan oldu

Düzenleme: Kaynak: Karamandan

Çocuk evlilikleri meşrulaştıran sözleriyle gündeme gelen Nurettin Yıldız katıldığı konferansta protestoların hedefi oldu. Yıldız'a AKP'li yöneticilerin kalkan olması dikkat çekerken bir grup protestocuların üstüne tekbir getirerek yürüdü.

Çocuk evliliklerini meşrulaştırdığı sözleriyle tepki çeken ve Boğaziçi Üniversitesi’nde konuşma yaptığı konferans sonrası protestoların hedefi olan ilahiyatçı Nurettin Yıldız yine protestoların hedefi oldu.

Karaman’da “Evlilik ve Aile” konulu konferansa katılan Yıldız’ı aralarında Eğitim İş Sendikası Karaman Başkanı Hamza Şanlıtürk ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerinin de olduğu bir grup protesto etti.

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Karaman yerel basınında çıkan videoya göre, Nurettin Yıldız’a protesto edenlere bir grup tekbir getirerek müdahale etmeye çalıştı.

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Yıldız’ı protesto edenlerin üzerine tekbirler getirerek yürüyen grubun içerisinde AKP Karaman İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kale ve Kızılay Karaman İl Başkanı Adem Küçükyarma da yer aldı.

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Konferansın yapıldığı salon bir anda karışırken arada kalan kadın ve çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Yıldız’ı protesto edenlerin salondan çıkarılması sonrası gerginlik sona erdi.

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