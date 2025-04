Çocuk gözlerindeki sinsi risk! Hayat kurtaran uyarılar

Bir çocuğun dünyayı net görememesi, sadece günlük hayatını değil, geleceğini de etkileyebilir.

Astigmatizma, kornea veya lensin düzensiz şekli nedeniyle ışığın retinada doğru odaklanamaması sonucu ortaya çıktı. Ancak bu durum, çocuklarda yalnızca bulanık görmeyle sınırlı kalmıyor; tedavi edilmediğinde göz tembelliği (ambliyopi) gibi kalıcı görme kayıplarına yol açabildi.

Bilimsel çalışmalar ve dünya çapındaki uzmanlar, astigmatizmanın erken teşhis edilmesinin ve doğru müdahalenin çocukların görme sağlığını kurtardığını söyledi.

ASTİGMATİZMA VE GÖZ TEMBELLİĞİ: TEHLİKELİ BİR İKİLİ

Astigmatizma, çocuklarda yaygın bir görme kusuru. Gözün odaklama hatası, nesnelerin hem yakın hem de uzak mesafelerde bulanık görünmesine neden oluyor. Ancak bu durum, beyin gelişiminin kritik olduğu erken yaşlarda tedavi edilmezse, bir gözün diğerine üstünlük kurmasına ve zayıf olanın "tembelleşmesine" yol açtı.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden pediatrik oftalmolog Prof. Dr. Michael Repka, “Astigmatizma, çocuklarda göz tembelliğinin en yaygın nedenlerinden biri. Erken müdahale olmazsa, etkilenen gözün görme kapasitesi kalıcı olarak azalabilir” dedi.

Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus’ta yayımlanan bir çalışma, astigmatizmalı çocukların %30’unun göz tembelliği geliştirdiğini ortaya koydu. Özellikle 3-7 yaş arası, görme sisteminin geliştiği bu kritik dönemde, teşhisin atlanması ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

İngiltere’deki Moorfields Göz Hastanesi’nden oftalmolog Dr. Annegret Dahlmann-Noor, “Astigmatizma düzeltilmediğinde, beyin zayıf gözden gelen sinyalleri görmezden geliyor ve bu durum geri dönüşü zor bir kayba dönüşebiliyor” uyarısında bulundu.

BELİRTİLER: ÇOCUKLAR NE ZAMAN ALARM VERİYOR?

Astigmatizma, çocuklar tarafından kolayca fark edilemeyebiliyor, çünkü bulanık görme onlar için "normal" hale gelebiliyor.

Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken belirtiler şöyle:

-Gözleri sık sık ovuşturma veya kaşıma.

-Okurken veya ekrana bakarken baş ağrısı.

-Harfleri karıştırma veya okuma güçlüğü.

-Nesnelere yakından bakma ihtiyacı.

-Işığa hassasiyet veya göz yorgunluğu.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden göz sağlığı uzmanı Dr. Isabelle Jalbert, “Çocuklar semptomları ifade etmekte zorlanabilir. Bu yüzden düzenli göz muayeneleri kritik” dedi.

Ophthalmology dergisindeki bir çalışma, okul öncesi çocukların %20’sinde astigmatizma gibi görme kusurlarının fark edilmeden kaldığını ve bunun öğrenme güçlüğüne yol açtığını gösterdi.

RİSK FAKTÖRLERİ: HANGİ ÇOCUKLAR TEHLİKEDE?

Astigmatizma, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerle bağlantılı. Ailede astigmatizma, miyop veya hipermetrop öyküsü varsa, çocuklarda risk artıyor.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden oftalmolog Dr. Clara Chan, “Ebeveynlerden birinde astigmatizma varsa, çocukta görülme olasılığı %40 daha yüksek” dedi.

Diğer risk faktörleri arasında şunlar yer alıyor:

-Prematüre doğum veya düşük doğum ağırlığı.

-Uzun süre ekrana maruz kalma.

-Göz travmaları veya enfeksiyonlar.

British Journal of Ophthalmology’deki bir araştırma, Asya ve Latin Amerika kökenli çocuklarda astigmatizmanın genetik nedenlerle daha sık görüldüğünü bildirdi.

ERKEN TANI VE TEDAVİ: GÖRME KAYBINI ÖNLEMENİN YOLU

Uzmanlar, astigmatizmanın göz tembelliğine ilerlemesini önlemek için erken müdahalenin şart olduğunu vurguladı. Tanı, genellikle kapsamlı bir göz muayenesiyle konuluyor.

Tedavi yöntemleri şöyle:

Gözlük veya Kontakt Lens: Astigmatizmayı düzelten özel lensler, ışığın retinada doğru odaklanmasını sağladı.

Dr. Repka, “Doğru reçeteli gözlük, göz tembelliğini %80 oranında önleyebilir” dedi.

Göz Bandı (Okülüsyon Tedavisi): Zayıf gözü güçlendirmek için sağlıklı göz belirli saatlerde kapatıldı.

JAMA Ophthalmology’deki bir çalışma, bu yöntemin 4-7 yaş arası çocuklarda %70 başarı sağladığını gösterdi.

Cerrahi Müdahale: Nadir durumlarda, ileri astigmatizma için lazer cerrahisi düşünülebiliyor, ancak bu genellikle yetişkinlerde uygulanıyor.

Hollanda’daki Utrecht Üniversitesi’nden oftalmolog Dr. Caroline Klaver, “Okul öncesi dönemde yapılan göz taramaları, astigmatizmayı erken yakalamada hayat kurtarıcı. Her çocuğun 3 yaşına kadar muayene olması şart” dedi.

EBEVEYNLERE ÇAĞRI: ÇOCUĞUNUZUN GÖZLERİNİ İZLEYİN

Çocuklarda astigmatizma, sessizce ilerleyen ve göz tembelliği gibi ciddi sonuçlara yol açabilen bir sorun. Ancak erken teşhisle bu risk ortadan kaldırılabildi.

Dr. Dahlmann-Noor, “Çocuğunuzun göz sağlığı, onun öğrenme ve gelişim yolculuğunun temel taşı. Şüpheli bir belirti gördüğünüzde vakit kaybetmeyin” çağrısında bulundu.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Investigative Ophthalmology & Visual Science: Astigmatizma, tedavi edilmediğinde göz tembelliği riskini %35 artırıyor.

Pediatrics: Okul öncesi göz taramaları, görme kusurlarını %90 oranında erken tespit ediyor.

Eye: Astigmatizmalı çocukların %25’i akademik performans düşüklüğü yaşıyor.

ÇOCUKLARINIZIN GELECEĞİNİ AYDINLATIN

Astigmatizma, bir çocuğun dünyayı net görme hakkını elinden alabilir, ama bu kader değil. Düzenli göz muayeneleri, doğru tedavi ve ebeveyn farkındalığıyla göz tembelliği önlenebilir.

Dr. Jalbert, “Çocuğunuzun gözleri, onun penceresi. O pencereyi berrak tutmak sizin elinizde” dedi.