Çocuk gürültüsü tartışmasında kan aktı! Bir kadın bıçaklandı

Kaynak: İHA
Çocuk gürültüsü tartışmasında kan aktı! Bir kadın bıçaklandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde çocuk gürültüsü sebebiyle çıkan tartışma kanlı bitti. Alt ve üst kat komşular arasında yaşanan kavgada, bir kadın bıçakla yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde DYenikent Mahallesi Metalciler Sokak’ta bulunan Metalciler Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda alt ve üst katta oturan komşular arasında çocuk gürültüsü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine alt katta oturan A.A., eline aldığı bıçakla komşusu Ajda Ş.’yi karın bölgesinden bıçakladı.

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Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.Ş., sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Şüpheli A.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Derince Yenikent Polis Merkezi’ne götürüldü.
Polis, apartman çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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