Olay İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir binada yaşandı. Yusuf A. (19) ile üst katta yaşayan komşusu Melek İlayda Ç. (22) arasında iddiaya göre çocuk sesleri ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Yusuf A., Melek İlayda Ç.’nin ağabeyi Rıdvan Çevik (34) ile ailesine kapı arkasından silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Rıdvan Çevik, amcası Cavit Ç. (57) ve yengesi Hatice Ç. (51) yaralandı. Ağır yaralanan Rıdvan Çevik hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli Yusuf A., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Cavit Ç.’nin tedavisinin sürdüğü, Hatice Ç.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Rıdvan Çevik’in evli ve 10 yaşında bir kız çocuğu sahibi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.