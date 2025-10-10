İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde gerçekleşen hırsızlık olayı, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çözüldü. Suriye uyruklu Yasir Muhammed’in Hıdır Sokak’taki evinden 750 bin lira değerinde altın çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede detaylı bir inceleme başlattı.

Güvenlik kameralarını tarayan polis, hırsızlığın 16 yaşındaki A.M.Ç. ve 17 yaşındaki A.İ. adlı iki yabancı uyruklu çocuk tarafından yapıldığını belirledi. Şüphelilerin çaldıkları altınların bir kısmını Necip Fazıl Caddesi’ndeki bir kuyumcuda bozdurduğu tespit edildi.

Kuyumcunun ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. A.M.Ç., Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde yaşanan kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Sorguda, çalınan altınları ve 27 bin 100 lira nakit parayı aynı caddedeki metruk bir binada sakladığını itiraf etti.

Polis, belirtilen adreste yaptığı aramada iki bilezik, bir kolye ve nakit parayı ele geçirdi. İkinci şüpheli A.İ. ise Anadolu Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı. Ele geçirilen eşyalar, sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan çocuklar, adliyeye sevk edilecek. Olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.