Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede devam eden bir okul inşaatında çalıştığı öne sürülen çocuk işçi, bilinmeyen bir nedenle başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopa ile defalarca darbedildi.

Sosyal medyada yayılan ve yoğun tepki alan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin devamında çocuk işçi kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, başka bir işçinin olaya tepkisiz kaldığı görüldü. Yoğun tepki çeken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan ucuz iş gücü mantığı; yasal düzenlemelerle aday çıraklık yaşının 11-12’ye düşürülmesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve çocuk işçiliğini yasal ve meşru bir düzene taşıma amacı taşıyan Mesleki Eğitim Merkezleri’nin (MESEM) yaygınlaştırılması, çocuk çalıştıran işyerlerine finansman desteği sağlanması gibi uygulamalar çocuk işçi sayısını her geçen gün daha da artırıyor.

Türkiye'de kayıtlı çocuk işçi sayısı 1 milyon 372 bin. TÜİK verilerine göre, (2025)15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı 2022’de %18,7 iken, 2023’te %22,1’e ve 2024’te %24,9’a yükseldi. Bu veriler ışığında, yaklaşık 970 bin çocuk işçi olduğu açıklandı. Bu sayıya; Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) bünyesinde 500.000 bin çocuk, 15-17 yaş grubunda kayıt dışı çalışan çocuklar ve 15 yaş altı çalışan çocuklar dahil edilmedi. Söz konusu gruplardaki çocuklar da eklendiğinde Türkiye’deki çocuk işçi sayısının 3 ila 4 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.