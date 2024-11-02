Çocuk kanserlerinde lösemi kırmızı alarm veriyor! Uzmanlar ve bilim insanları uyarıyor!

Çocuk kanserleri arasında en yaygın tür olan lösemi, son yıllarda artış gösterdi.

Çocuk Hematoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Doğru, çocuklarda görülen tüm kanserlerin yaklaşık %30'unu löseminin oluşturduğunu belirtti.

Türkiye ve dünya genelinde çocukluk çağı lösemisinin görülme oranları benzerdir ve en sık 2 ila 5 yaş arası çocuklarda görüldü.

Lösemi, kan hücrelerinin üretiminde ve gelişiminde bozulmalara yol açan bir tür kan kanseri olmasıyla dikkat çekti.

Dr. Doğru, löseminin belirtilerinin ateş, halsizlik, solukluk, iştahsızlık, kilo kaybı, kemik ve eklem ağrıları, kolay morarma veya kanama gibi genel bulgular olduğunu ifade etti. Bu belirtiler, hastalığın tanısını zorlaştırabilir. Lösemi tanısı koymak için tam kan sayımı, periferik yayma, kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi gibi yöntemler kullanılır.

LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve pediatrik hematolog Dr. Üstün Ezer, Türkiye'de her yıl 1.500'den fazla çocuğa lösemi tanısı konduğunu belirtti. Dr. Ezer, löseminin erken yaşlarda tedavi şansının daha yüksek olduğunu ve erken teşhisin önemini vurguladı. Ayrıca, genetik ve çevresel faktörlerin lösemi riskini artırabileceğini ifade etti.

Onkoloji uzmanı Dr. Mehmet Demir, "Erken teşhis sayesinde lösemi tedavisinin başarı oranı artmaktadır. Ailelerin, çocuklarındaki herhangi bir olağandışı belirtide sağlık kuruluşlarına başvurması kritik önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Bilimsel araştırmalar, löseminin genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu sonucu ortaya çıktığını gösterdi.

2023 yılında yapılan bir çalışma, GDO'lu yiyecekler, tarımda kullanılan zehirli ürünler ve çevre kirliliği gibi faktörlerin lösemi riskini artırabileceğini ortaya koydu. Ayrıca, lösemi tedavisinde kemoterapi ve yeni geliştirilen moleküler yöntemlerin umut verici sonuçlar verdiği belirtildi.

Lösemi tedavisinde temel yöntem kemoterapidir.

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Fatih Erbey, lösemi tedavisinin iki aşamalı olduğunu ve yoğunlaştırılmış tedavi ile başladığını belirtti. Tedavi sürecinde hastaların düzenli olarak izlenmesi ve tedaviye yanıtlarının değerlendirilmesi büyük önem taşır.

Çocuk kanserleri arasında en yaygın tür olan lösemi, erken teşhis ve uygun tedavi ile yüksek oranda iyileşme şansı sunmakta.

Uzmanlar, löseminin belirtilerine dikkat edilmesi ve erken teşhisin önemini vurguladı.

Genetik ve çevresel faktörlerin lösemi riskini artırabileceği göz önüne alındığında, sağlıklı bir yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin kontrolü büyük önem taşır.

Bilimsel araştırmalar ve yeni tedavi yöntemleri, lösemi ile mücadelede umut verici gelişmeler sundu.

Çocuk kanserlerinde lösemi oranındaki artış, sağlık alanında önemli bir sorun haline geldi.

Uzmanlar, bu durumun nedenlerini araştırırken, ailelere de dikkatli olmaları ve erken teşhis için bilinçli davranmaları konusunda uyarılarda bulundu. Çocukların sağlığı için atılacak her adım, hastalığın önlenmesinde ve tedavi sürecinde büyük bir fark oluştabilir.