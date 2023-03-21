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Çocuk metrelerce havalanıp yere çakıldı 

Bursa’da okula giderken dikkatsiz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye hafif ticari araç çarptı. Metrelerce havaya fırlayan çocuğun yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 10:36
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Çocuk metrelerce havalanıp yere çakıldı 

Çocuk metrelerce havalanıp yere çakıldı 
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İHA'nın haberine göre, Bursa’nın Osmangazi İlçesi'nde bir grup ilkokul öğrencisi cadde üzerinde karşıya geçti. Arkalarından gelen bir çocuk da arkadaşlarının  arkasından karşıya geçmek istedi. O sırada cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle duramayarak küçük çocuğa çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle metrelerce havada savrulan çocuğun yardımına çevredekiler koşarken, durum sağlık görevlilerine bildirildi. İhbar üzerine gelen 112 ekipleri, yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından bölgedeki en yakın hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, benzer olaylara karşı trafik ekipleri yaya ve öğrencileri uyardı.

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