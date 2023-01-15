﻿Çocuk mezarlarından çıktı: Hepsi 2 bin 500 yıllık...

Bu da bize, çocuklar ölünce mezarına ölen çocuğa ait oyuncağının koyulduğunu ya da çocuk öldükten sonra ona bir oyuncak hediye edildiğini düşündürüyor. Çocuklarını kaybeden aileler, çocuklarını uğurlarken sevdikleri eşyayı da yanlarına bırakmış.