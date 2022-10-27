27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çocuklarınızın odalarına dikkat!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Öznur Küçük, “Büyük bir özenle hazırlanan çocuk odaları, çocuğunuzun geçmeyen şikayetlerinin nedeni olabilir” dedi ve çocuk odası hijyeni konusunda aileleri uyardı. İşte o uyarılar…

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 07:08
Takip Et

Çocuk odaları hastalık nedeni

Çocuklarınızın odalarına dikkat!
+
Aa
-

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Öznur Küçük, düzenli temizlenmeyen tozlu odaların çocukları hasta edebileceğini belirterek, “Anne babada da alerji varsa, çocukta alerji görülme oranını yüzde 70 olabiliyor.” dedi. Alerji şikayetlerine dikkat çeken Dr. Küçük, “Çocuklarda son yıllarda artan alerji şikayetleri, döküntüler, geçmeyen öksürük ve aksırıklar, uykusuzluk odanın özelikle de yatağın iyi temizlenmemesinden kaynaklanabilir. Mite dediğimiz ev tozu akarları solunum ve deri yolu ile çocuğa geçerek alerjik şikayetleri arttırabilir. Bunları en aza indirmek için odanın düzenli olarak yüksek çekiş gücü olan, tozu ve ev tozu akarlarını suya hapseden süpürgelerle süpürülmesi şikayetlerin azalmasını sağlayabilir. Normal elektrik süpürgeleri tozu alırken bir yandan da eve geri verir. Bu anlamda sulu sistemle süpüren, hepa filtreli ve yüksek çekiş gücü olan süpürgeleri tercih etmek önemlidir. Bu ürünler aynı zamanda evde solunan havayı da temizler. Çocuklar ne kadar sağlıklı nefes alırsa, alerji şikayetleri o kadar azalacaktır” diye konuştu.

“ALERJİ OKUL BAŞARISINI DÜŞÜRÜR”

Dr. Küçük konuyla ilgili şunları söyledi:

“Alerji şikayetleri çocukların gece sağlıklı uyumasına engel olur. Çarşaf-yorgan-yastık gibi ürünlerin pamuklu, odanın sade döşenmiş ve mümkünse az eşyalı olması gece uykusuna katkı sağlar. Ayrıca yatağın da temiz olması, ortamın neminin yüzde 40-60 arasında bulunması önemlidir. Çocuklar gece kesintisiz uykuya geçtiklerinde büyüme hormonu salgılanır. Çocuklar gece ne kadar rahat ve kesintisiz uyurlarsa büyümeleri de o kadar desteklenmiş olur. Sık sık uyanan, burnu tıkalı çocuk gece boyu huzursuzdur. Sabah okula gitmek istemez, derslerde verimsiz ve isteksiz, gün içinde hırçın ve uykusuz olabilir.”

“YATAK VE BATTANİYELER MUTLAKA TEMİZLENMELİ”

Yatak ve battaniyelerin süpürülmesine dikkat çeken Küçük, “Alışkanlıklarımız sadece halıların ya da koltukların süpürülmesi yönünde olsa da, özellikle ev tozu akarına karşı alerjisi olan çocuklar için, derin dövücü süpürgelerle yatak ve battaniyelerin süpürülmesi oldukça önemli. 5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon mite (ev tozu akarı) yaşayabiliyor. 1 gram ev tozunda 500 tanesi canlı olmak üzere 19 bin mite bulunuyor. Ev tozu akarlarının temizlenmesi için önerilen, sulu filtrasyon yapan yani tozu, kiri, ev tozu akarlarını suya hapseden elektrik süpürgelerinin kullanılmasıdır” diye de uyarıda bulundu.

İHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
1
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
2
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
3
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
4
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
5
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
6
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
7
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Lise alevlere teslim oldu 
﻿Lise alevlere teslim oldu 
﻿Lise alevlere teslim oldu 
﻿Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Şenol Güneş Ümraniye'de görmek istemediği ismi açıkladı: Onunla çalışmam
﻿Şenol Güneş Ümraniye'de görmek istemediği ismi açıkladı: Onunla çalışmam
﻿Şenol Güneş Ümraniye'de görmek istemediği ismi açıkladı: Onunla çalışmam
﻿Karısının evini yaktı polisten kaçamadı
﻿Karısının evini yaktı polisten kaçamadı
﻿Karısının evini yaktı polisten kaçamadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.