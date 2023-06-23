Çocuk odalarındaki tehlike

Doç. Dr. Öznur Küçük, “Anne babada da alerji varsa, çocukta alerji görülme oranını yüzde 70’leri buluyor. Bu durumda çocuğun rahatlaması ve şikayetlerinin azalması için doktor kontrolü ile birlikte oda ve ev düzenlemesi çok önemli bir hal alıyor” dedi.

“ALERJİK ŞİKAYETLERİ ARTTIRABİLİR”

Doç. Dr. Öznur Küçük, düzenli temizlenmeyen tozlu odaların çocukları hasta edebileceğini söyledi.

Alerji şikayetlerine dikkat çeken Dr. Küçük, “Çocuklarda son yıllarda artan alerji şikayetleri, döküntüler, geçmeyen öksürük ve aksırıklar, uykusuzluk odanın özelikle de yatağın iyi temizlenmemesinden kaynaklanabilir. Mite dediğimiz ev tozu akarları solunum ve deri yolu ile çocuğa geçerek alerjik şikayetleri arttırabilir. Bunları en aza indirmek için odanın düzenli olarak yüksek çekiş gücü olan, tozu ve ev tozu akarlarını suya hapseden süpürgelerle süpürülmesi şikayetlerin azalmasını sağlayabilir. Normal elektrik süpürgeleri tozu alırken bir yandan da eve geri verir. Bu anlamda sulu sistemle süpüren, hepa filtreli ve yüksek çekiş gücü olan süpürgeleri tercih etmek önemlidir. Bu ürünler aynı zamanda evde solunan havayı da temizler. Ayrıca evde nem dengesini sağlayan ürünler de kullanabilirsiniz. Çocuklar ne kadar sağlıklı nefes alırsa, alerji şikayetleri o kadar azalacaktır” şeklinde konuştu.

“ALERJİ OKUL BAŞARISINI AZALTIYOR”

Dr. Küçük sözlerine şöyle devam etti:

“Alerji şikayetleri çocukların gece sağlıklı uyumasına engel olur. Çarşaf-yorgan-yastık gibi ürünlerin pamuklu, odanın sade döşenmiş ve mümkünse az eşyalı olması gece uykusuna katkı sağlar. Ayrıca yatağın da temiz olması, ortamın neminin yüzde 40-60 arasında bulunması önemlidir. Çocuklar gece kesintisiz uykuya geçtiklerinde büyüme hormonu salgılanır. Çocuklar gece ne kadar rahat ve kesintisiz uyurlarsa büyümeleri de o kadar desteklenmiş olur. Sık sık uyanan, burnu tıkalı çocuk gece boyu huzursuzdur."