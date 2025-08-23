Çocuk öldürdü düşen plakası yakalattı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde A.J.A.'nin kullandığı 63 AP 690 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Merve Sakat'a çarptı. Küçük kız ağır yaralanırken sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Doktorların müdahale ettiği küçük kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis ekipleri, küçük kıza çarptıktan sonra kaçan sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı. Olay yerinde düşürdüğü plakadan aracı tespit edilen sürücü, polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.