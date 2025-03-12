Çocuk oyun alanlarında bakım çalışması

Söke Belediyesi ekipleri, havanın ısınmasıyla parklara ilginin artması dolayısıyla çocukların güvenliği için kırılan ve arızalı oyuncakların tamiratına öncelik veriyor.

Çalışmalar kapsamında tespit edilen eksiklikler giderilirken arızalı oyuncaklar onarılıyor, gerekirse yenileri ile değiştiriliyor. Çalışmalarda yıpranan platformlar daha sağlam hale getiriliyor. Oyun alanlarının daha konforlu hale getirilmesi için de gerekli düzenlemeler yapılıyor. Sadece oyun grupları değil, park ve bahçelerde yer alan kamelya ve oturma gruplarının bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, vatandaşlardan parklarla ilgili duyarlı olmalarını ve karşılaştıkları aksaklıkları belediyenin iletişim kanalları aracılığıyla bildirmelerini talep etti.