Çocuk oyuncunun ailesinden Özge Özpirinçci hakkında şok suçlama! “Kızımın üzerinden milyonlar kazandılar”

2017 yılında NOW TV'de ekranlara gelen ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan 'Kadın' dizisi, unutulmaz karakterleri ve sürükleyici senaryosuyla hafızalara kazınmıştı. Dizide Özge Özpirinçci'nin kızına hayat veren Kübra Süzgün'ün ailesi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü.

Kübra Süzgün'ün ailesi tarafından yönetildiği öne sürülen bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar, başlangıçta dizinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci'yi hedef alıyor gibi görünse de, aile daha sonra yaptığı açıklamalarla iddiaların avukat Nail Gönenli'ye yönelik olduğunu belirtti. Paylaşılan ilk mesajda, Özge Özpirinçci ve avukat Nail Gönenli'ye yönelik sert ifadeler yer alıyordu: "Kızımız Kübra Süzgün ve ailesini adliyelerde borsa yaparak bizden 6 yıldır kaçan 'Kadın' dizisinin başrol oyuncusu! Allah senin o başımıza bela ettiğin suç örgütü üyesi Nail Gönenli ile birlikte belanı versin inşallah!"

CİMER'E SUÇ DUYURUSU VE ESKİ MENAJER İDDİALARI

Ardından paylaşılan ikinci bir görselde ise CİMER'e suç duyurusunda bulunulduğu ima edilirken, Özge Özpirinçci ve eski menajeri Önem Günal'a da yönelik suçlamalar dile getirildi: "Allah sizin belanızı versin inşallah Özge Özpirinçci ve eski menajeri Önem Günal".

Bu paylaşımlar, şu anda çocuk oyuncu Kübra Süzgün'ün hesabında bulunmuyor. Fakat birçok sosyal medya kullanıcısı, paylaştığımız hikayelerin bu hesapta yalnızca birkaç saat önce paylaşıldığını iddia ediyor.

Eğer hesaptan gelen paylaşımlar doğruysa, 'Kadın' dizisinde kızını canlandıran Kübra Süzgün'ün ailesi okları Özge Özpirinçci'ye yöneltti.

Aile, haberlerin yayılmasının ardından "dolandırıcılık" iddiasının Özge Özpirinçci'ye değil, Çağla Şıkel'in eski sevgilisi avukat Nail Gönenli'ye olduğunu dile getirdi.