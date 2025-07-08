Çocuk parkı tehlike saçıyor! Halk endişeli

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Karakova Mahallesi'ndeki çocuk parkının içler acısı durumu, mahalle halkını endişeye sevk etti. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çocukların yoğun olarak kullandığı park alanı, kırık alkol şişeleri ve çöplerle dolu haliyle büyük tepki topluyor.

Mahalle sakinleri, özellikle küçük çocukların bu tehlikeli ortamdan olumsuz etkileneceği konusunda yetkilileri göreve çağırıyor. Bir mahalle sakini, "Burası bir çocuk parkı. En küçüğü 2 yaşında, benim oğlum da dahil olmak üzere onlarca çocuk burada oynuyor. Kırık alkol şişelerinin burada ne işi var? Bu çocuklardan biri basıp düşse, vebalini kim ödeyebilir?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Parktan paylaşılan görüntülerde, alanın adeta bir çöplüğü andırdığı ve temizlik şartlarından tamamen uzak olduğu görülüyor. Mahalle halkı, bu görüntülerin sorumlularının tespit edilerek cezai işlem uygulanmasını ve parkın ivedilikle temizlenerek çocuklar için güvenli hale getirilmesini talep ediyor.

Vatandaşlar, yetkililerin konuya duyarsız kalmaması ve muhtemel bir kazanın önüne geçilmesi için acilen harekete geçilmesini bekliyor. Aksi halde yaşanabilecek olumsuzlukların sorumluluğunun kimde olacağı ise şimdiden tartışma konusu haline geldi.