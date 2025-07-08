Çocuk parkında dehşet! Alacak verecek meseli kanlı bitti

Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3400 Sokak'taki çocuk parkında meydana geldi. K.A., iddiaya göre alacağı olan 5 bin TL'yi almak için T. A'nın evinin yakınındaki parka gitti.

Bir süre konuşan K.A. ile A, arasında tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine K.A., yanında taşıdığı tabancayla 2 el ateş ederek, A,sol bacağından yaraladı. Bir süre yaralı A'nın yanında bekleyen K. A., daha sonra motosikletle olay yerinden hızla kaçtı.

Tabanca sesini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. T.A, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekibi, kaçan K. A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

'BAŞINA SİLAH DAYAMIŞTI'

Olayı gören B.T, "İlk başta bir patlama sesi duyduk. Sonra perdeyi araladığımızda bir kişi yerde oturan kişinin başına silah dayamıştı. Aralarında hararetli şekilde konuşmalar oluyordu. Biz de tedirgin olarak çocukları uzak odaya aldık, hemen polisi aradık. Ekipler gelene kadar yaralama olayını gerçekleştiren kişi kaçtı" dedi.