Çocuk parkında polise taşla saldıranlar tutuklandı

Kaynak: İHA
Çocuk parkında polise taşla saldıranlar tutuklandı

Adana’da çocuk parkındaki davranışlarından ötürü polise şikayet edilen 5 kişi kimlik sonran polise taşla saldırdı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Adana’da çocuk parkında çevreyi rahatsız ettiği belirtilen 5 kişi polise şikayet edildi. Parka gelen polis ekipleri şikayet edilen 5 kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Polislerin kimlik sormasına “Siz kimsiniz?” şeklinde yanıt veren 5 kişi polise taşla saldırdı. Polisler ise kendilerine saldıranlara biber gazıyla müdahale etti. Havaya uyarı ateşi açan polisler çevre ekiplerden destek istedi.

Saldırganları etkisiz hale getiren polis ekipleri saldırganları gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen saldırganlar tutuklandı.

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