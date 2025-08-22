Çocuk parkında silahlı kavga! Pompalı tüfekle ateş etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çocuk parkında silahlı kavga! Pompalı tüfekle ateş etti

Bursa’nın Osmangazi ilçesi bir parkta gençler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. O.Y., pompalı tüfekle Mert Y.’yi bacağından vurarak yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 10'uncu Uğur Sokak üzerindeki bulunan Uğurlu Çocuk parkında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle gençler arasında çıkan tartışmada O.Y., yanında bulunan pompalı tüfekle Mert Y.'ye ateş ederek bacağından yaraladı.

Şüpheli, olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Y. ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mert Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. O.Y. kısa sürede yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

