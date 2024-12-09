Çocuk polisi öğrencilere suçtan korunma yöntemlerini anlattı

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla "Kişisel Güvenlik, Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Siber Güvenlik" konuları üzerine Erzincan Fen Lisesi, Milli Egemenlik Anadolu Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, gerçekleştirilen ziyaretlerde, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın velilere tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya tanıtım broşürü dağıtıldı.

Bayburt polisi vatandaşları ve çocukları dolandırıcılara karşı uyardı

Bayburt polisi vatandaşları ve çocukları dolandırıcılara karşı uyardı