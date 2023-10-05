Çocuk psikiyatristi, 3 çocuğa istismardan hakim karşısına çıktı

Osmaniye’de çocuk psikiyatri uzmanı Y.E.Ö., hastanede 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanıyor.

KAYNAK: İHA
Çocuk psikiyatristi, 3 çocuğa istismardan hakim karşısına çıktı

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Hastane Odasında İstismar İddiası

İddiaya göre, yaklaşık 5 ay önce Kadirli Devlet Hastanesi’nde çalışan çocuk psikiyatri uzmanı Y.E.Ö., hastane odasında kendisine muayene için gelen 3 ayrı kız çocuğuna farklı zamanlarda cinsel istismarda bulundu. Çocuklar, yaşadıklarını ailelerine anlattı. Aileler, durumu hastane yönetimine ve savcılığa bildirdi.

Sanık Tutuklandı, Davası Sürüyor

Hastane yönetimi, Y.E.Ö. hakkında idari soruşturma başlattı ve görev yerini değiştirdi. Savcılık ise Y.E.Ö.'yü gözaltına aldı ve mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Y.E.Ö.'yü tutukladı. Savcılık iddianamesinde, Y.E.Ö.'nün olayın tüm detaylarıyla anlatılarak cezalandırılması talep edildi. Mahkeme ise duruşmayı ileri bir tarihe erteledi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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