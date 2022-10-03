Uzmanı bebeklerin sağlıklı olarak beslenmesi gereken gıdaları açıkladı

İHA’nın haberine göre; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler de, Emzirme Haftası dolayısıyla annelere uyarılarda bulundu. Ülkemizde, 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde anne sütünün önemi ve emzirme konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

“DAHA DİRENÇLİ OLDUKLARI GÖZLENMİŞTİR”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, anne sütünün bebeklerin ilk 6. aya kadar ihtiyacı olan besin değerini içeren en doğal, ucuz ve ideal besin kaynağı olduğunu söyleyen anne sütünün besin değerinin yanında koruyuculuğunun önemine de değinerek şunları söyledi:

“Anne sütü, içerisindeki koruyucu maddeler sayesinde bebeği, ishal ve solunum yolu hastalıklarından korur. Yine anne sütü ile beslenmiş bebekler astım, alerji ve çocukluk çağı şeker hastalığına karşı daha dirençli oldukları gözlenmiştir”

Anne sütünün beslenme kaynaklı oluşabilen sorunlara karşı bebeği koruduğunun altını çizen Uzm. Dr. Güler, anne sütü alan bebeklerde pişik, karın ağrısı, sindirim problemleri ve kabızlığın daha az görüldüğüne dikkat çekti.

BEBEĞİNİZLE ARANIZDAKİ EN ETKİLİ İLETİŞİM YÖNTEMİ

Emzirmenin sadece gıda olarak düşünülmemesi gerektiğine değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, annelere şu tavsiyelerde bulundu:

“Anne ve bebek arasındaki duygusal bağ, bebeğin gelişimindeki en etkili faktörlerden biridir. Bu duygusal bağın kurulmasında en iyi iletişim yolu emzirmedir. Emzirme, bebeği bedensel olarak beslemenin yanında ruhsal ve zekâ yönünden de gelişimini arttırmaktadır”

Anne sütünün ilk 6 ayda tek başına bebek için yeterli bir besin olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, “Annelerin bebeklerini ilk 6 boyunca anne sütüyle ve sonrasında uygun ek gıdalar eşliğinde en az bir yaşına kadar emzirmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.