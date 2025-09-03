Çocuk sağlığında görünmez risk: Ayakkabı seçimi yaparken dikkat! Yanlış adımların bedeli ağır olabilir

Uzmanlar, yanlış ayakkabı seçiminin çocuklarda ayakların şeklini bozabileceğini ve ciddi yürüme sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Uzman isimler tarafından, “Çocuklar okulda uzun saatler ayakta kalıyor, ağır çantalar taşıyor. Yanlış ayakkabı seçimi, ayak ağrılarından duruş bozukluklarına kadar pek çok soruna neden olabilir” denildi.

Özellikle halluks valgus (baş parmağın yana doğru eğilmesi), küçük parmak deformiteleri, nasır ve kallus gibi sorunlar, uygun olmayan ayakkabıların yol açtığı yaygın problemler arasında yer alıyor. Uluslararası araştırmalar da bu görüşü destekledi.

"KALICI DEFORMASYONLARA YOL AÇABİLİR"

ABD’deki Boston Çocuk Hastanesi’nden ortopedi uzmanı Dr. James Kasser, çocukların ayaklarının gelişim sürecinde olduğunu ve yanlış ayakkabıların bu süreci olumsuz etkilediğini belirtiyor. Kasser, “Çocukların ayak kemikleri ve bağ dokuları hâlâ şekilleniyor. Dar veya uygun olmayan ayakkabılar, kemik yapısında kalıcı deformasyonlara yol açabilir” dedi.

Ayak bakımıyla ilgili uzmanlardan hayati uyarılar

İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi’nden biyomekanik uzmanı Dr. Carina Price ise, yanlış ayakkabıların ayak tabanındaki basınç dağılımını bozarak uzun vadeli ağrı ve yürüme problemlerine neden olabileceğini vurguladı. Price, “Ayakkabı seçimi, çocuğun hem bugünkü konforunu hem de gelecekteki ayak sağlığını etkiler” dedi.

NASIR VEYA KALLUS TEHLİKESİ!

Uzman isim, özellikle ayaklarında hafif şekil bozukluğu, nasır veya kallus gibi sorunları olan çocuklar için yürüme analizinin kritik olduğunu belirtiyor. Konuyla ilgili olarak, “Yürüme analizi, ayakkabıların ayağa uyumunu, basınç dağılımını ve yürüme sırasındaki hareketleri değerlendirir. Bu sayede yürüme sorunları erken tespit edilip uygun ayakkabı veya ortopedik tabanlık önerilebilir” denildi.

Yürüme analizi, modern teknolojilerle ayak tabanındaki basınç noktalarını haritalandırarak, çocuğun ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor.

Ayaklarınıza sağlık verecek besinler ve yararları ortaya çıktı

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden podiatri uzmanı Dr. Hylton Menz, yürüme analizinin çocukların ayak sağlığını korumada önemli bir araç olduğunu belirtti.

Menz, “Yürüme analizi, çocuğun ayak yapısına uygun ayakkabı seçimi için bilimsel bir temel sağlar. Bu, özellikle düz tabanlık veya yüksek kemer gibi sorunları olan çocuklar için hayati önem taşıyor” dedi.

2023’te yayımlanan bir araştırma, uygun ayakkabı ve tabanlık kullanımının, çocuklarda ayak ağrısını yüzde 40 oranında azalttığını gösterdi.

DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ İÇİN İPUÇLARI

Uzmanlar, ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalara da değindi ve; “Ayakkabı, çocuğun ayağının morfolojisine uygun olmalı, genişlik ve uzunluk açısından tam oturmalı. Kaliteli, esnek ve nefes alabilen malzemelerden üretilmiş ayakkabılar tercih edilmeli. Topuk desteği ve ayağın tam kavranması, özellikle okul çağındaki çocuklar için çok önemli” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, ayakkabı alırken deneme yapmanın şart olduğunu vurgulanırken, “Ayakkabıyı sadece numarasına göre almayın. Çocukların ayakları hızla büyür, bu yüzden her yıl ayak ölçüsünü kontrol edin” denildi.

AYAKKABI ALIŞVERİŞİNDE KRİTİK NOKTA!

Uzmanlar, “Çocukların ayakları gün boyunca şişebilir. Maksimum konfor için ayakkabılar günün sonuna doğru denenmeli” önerisinde bulundu. ABD’deki Cleveland Clinic’ten ortopedi uzmanı Dr. Alan Davis, bu görüşe katılarak, “Ayakkabı alışverişi akşam saatlerinde yapılırsa, çocuğun ayağı en geniş halindeyken doğru ölçü alınır. Bu, ayakkabının gün boyu rahat olmasını sağlar” dedi.

Uzmanından kritik ayak sağlığı açıklaması

UZUN VADELİ ETKİLER VE TOPLUMSAL FARKINDALIK

Yanlış ayakkabı seçimi, sadece çocukluk döneminde değil, yetişkinlikte de sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, ayak sağlığı sorunları, dünya genelinde milyonlarca insanın yaşam kalitesini etkiliyor. Çocuklarda erken dönemde alınan önlemler, bu sorunların önüne geçebilir. Uzman isim, “Ebeveynler, ayakkabı seçiminde estetikten çok fonksiyonelliğe odaklanmalı. Doğru ayakkabı, çocuğun hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını destekler” dedi.

Sonuç olarak, ayakkabı seçimi, çocuk sağlığı ve ayak deformiteleri açısından sanıldığından çok daha büyük bir öneme sahip. Erken dönemde doğru adımlar atılarak, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve hareket etmesi mümkün. Uzmanlar, ebeveynleri bilinçli seçim yapmaya ve düzenli ayak kontrolüne teşvik ediyor. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, doğru ayakkabı seçiminin, çocukların gelecekteki sağlıklarını korumada kritik bir rol oynadığını açıkça ortaya koydu.