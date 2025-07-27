Çocuk yaşta ailesine destek olmak için başladı, ressam oldu

73 yaşındaki akademisyen ve ressam Dr. Muhammed Aliyev, 1996’da Azerbaycan’dan Türkiye’ye göç ederek İstanbul’a yerleşti. 2011’de kızının üniversite eğitimi için Gaziantep’e taşınan Aliyev, çocukluğundan beri tutkuyla sürdürdüğü resim sanatıyla Azerbaycan ve Türk kültürünü eserlerine yansıtıyor.

Gaziantep’te 14 yıldır yaşayan Aliyev, 10 yaşında ailesine destek olmak için resim yapmaya başladı. 12 yaşında tablolarını satarak ev ekonomisine katkıda bulunan sanatçı, yeteneğini hayatının merkezine yerleştirerek büyük başarılar elde etti.

63 YILLIK SANAT YOLCULUĞU

1952’de Bakü’de doğan Aliyev, orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1973’te Azim Azimzade Yüksek Ressamlık Okulu’ndan mezun oldu. 1983’te Saint Petersburg Muhina Akademisi’nde seramik eğitimi aldı ve 2017’de Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi’ni bitirdi. Eserleri Bakü Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Moskova Doğu Müzesi’nde sergilenen Aliyev, birçok ülkede koleksiyonerler tarafından ilgi görüyor. 2011’den beri Gaziantep’teki bir üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

ESERLERİNDE TÜRK DÜNYASINA VURGU

Aliyev’in eserleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresi de bulunuyor. Türk dünyasının sanat, edebiyat ve siyaset dünyasından önemli isimleri resmetmeyi tercih eden sanatçı, atölyesinde tablo ve heykel çalışmalarına devam ediyor. Resim sanatına çocukluğunda, ilkokulda öğretmeninden öğrendikleriyle başlayan Aliyev, 63 yıldır bu tutkusunu sürdürüyor.

“RESİMLE HİKÂYE ANLATIYORUM”

Aliyev, sanat yolculuğunu şöyle anlatıyor: “12 yaşında resimlerimi satarak aileme destek oldum. İstanbul’a geldiğimde Beyoğlu Sanat Galerisi’nde ve özel galerilerde sergiler açtım. Resim ve heykel yaparken hikâye anlatmayı seviyorum. Sanatçı ruhumla topluma mesaj veriyorum. Mesleğimi çok seviyorum, bu bana Allah’ın bir lütfu.”

ÇOCUKLUKTAN GELEN TUTKU

Aliyev’in resimle tanışması, annesinin çalıştığı okulda sulu boya ve defterle oynadığı 4-5 yaşlarına dayanıyor. “O sulu boya hayatımı değiştirdi,” diyen sanatçı, küçük yaşta sattığı resimlerle ailesine destek oldu. Gaziantep’te kızının tıp eğitimi için yerleşen Aliyev, burada da Halfeti ve kentin tarihi dokusunu eserlerine yansıttı.

“SANATTAN KOPAMIYORUM”

Sanatına olan bağlılığını vurgulayan Aliyev, “Bana ‘dinlen’ diyorlar, ama ben resim ve heykel yaparken dinleniyorum. Sağlığım el verdikçe, ömrüm yettiğince ressamlığa devam edeceğim,” diyor. Aliyev, sanatıyla genç nesillere ilham vermeye devam ediyor.