Çocuk yüzünden çıkan kavgada komşunu bıçakladı

Kaynak: İHA
Çocuk yüzünden çıkan kavgada komşunu bıçakladı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi iddiaya göre çocuk nedeniyle çıkan kavgada komşusunu bıçakladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Samancı Sokak’ta gerçekleşen olayda; T.V.’nin çocuğunun kendisini rahatsız ettiğini öne süren O.T. komşusu ile münakaşaya başladı. Münakaşa büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüşürken, T.V. karnından bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından T.V.’yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürdü. Komşusunu bıçakla yaralayan O.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Son Haberler
Portekiz'de tramvay kazası: 15 ölü
Portekiz'de tramvay kazası: 15 ölü
Yanlış sülük tedavisi canından ediyordu
Yanlış sülük tedavisi canından ediyordu
4 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları
4 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü
Simit zammına Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama
Simit zammına Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama