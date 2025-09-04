Çocuk yüzünden çıkan kavgada komşunu bıçakladı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Samancı Sokak’ta gerçekleşen olayda; T.V.’nin çocuğunun kendisini rahatsız ettiğini öne süren O.T. komşusu ile münakaşaya başladı. Münakaşa büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüşürken, T.V. karnından bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından T.V.’yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürdü. Komşusunu bıçakla yaralayan O.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.