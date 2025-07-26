Çocuklar 42 yaşındaki adamı bıçakladı

Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde 16 yaşındaki E.E. ve aynı yaştaki C.C. ile 20 yaşındaki P.K., 42 yaşındaki Ü.Ö. ile 'laf atma' meselesi yüzünden tartıştı. Çıkan tartışmada şahıslar Ü.Ö.'yü bıçak ile sırtından ağır yaraladı.

Olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede kavgaya müdahale etti. Polisi görünce kaçan şahıslar yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar bıçakla kasten yaralama suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yaşanan bıçaklı kavga anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şahısların bıçakla kovaladıkları Ü.Ö.'yü yaraladığı anlar yer aldı.