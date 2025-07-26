Çocuklar 42 yaşındaki adamı bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Beyoğlu'nda laf atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla sırtından yakalandı. Yaşları 18'den küçük 2 çocuk ve 20 yaşındaki 1 şüpheli polis tarafından kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.

Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde 16 yaşındaki E.E. ve aynı yaştaki C.C. ile 20 yaşındaki P.K., 42 yaşındaki Ü.Ö. ile 'laf atma' meselesi yüzünden tartıştı. Çıkan tartışmada şahıslar Ü.Ö.'yü bıçak ile sırtından ağır yaraladı.

laf.jpg

Olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede kavgaya müdahale etti. Polisi görünce kaçan şahıslar yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar bıçakla kasten yaralama suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yaşanan bıçaklı kavga anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şahısların bıçakla kovaladıkları Ü.Ö.'yü yaraladığı anlar yer aldı.

ccc.jpg

Son Haberler
Dorse demir yığınına dönüştü
Dorse demir yığınına dönüştü
Google, Afrika’da yapay zekâ üssü kurdu
Google, Afrika’da yapay zekâ üssü kurdu
Ali Koç ile Aziz Yıldırım kafa tokuşturdu!
Ali Koç ile Aziz Yıldırım kafa tokuşturdu!
Çatı katını alevler sardı: Mahsur kalanlar var
Çatı katını alevler sardı: Mahsur kalanlar var
Balık kafesleri patladı, oltasını alan baraja koştu
Balık kafesleri patladı, oltasını alan baraja koştu