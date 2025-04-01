Çocuklar arasında bıçaklı kavga; 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çocuklar arasında bıçaklı kavga; 1 ölü

Kayseri'de Suriye uyruklu M.A.S. (14), aynı uyruklu kardeş olan A.E. (15) ve M.E. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 21'inci Cadde'deki parkta meydana geldi. Suriye uyruklu M.A.S. ile A.E. ve M.E. isimli kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A.S., bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.S., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Suriye uyruklu 2 kardeş, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.E. ile M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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