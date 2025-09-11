Çocuklar boyundan büyük işe kalkıştı! Tehlikeli klima montajı yürekleri ağza getirdi

Şanlıurfa'da çocuk yaştaki 3 kişinin, 12 katlı bir binanın 8'inci katında hiçbir güvenlik önlemi olmadan klima montajı yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde yaşandı. 12 katlı bir binanın 8'inci katında kaydedilen görüntülerde, çocukların balkon korkuluklarının dışında birbirlerini tutarak montaj yaptığı görüldü. Metrelerce yükseklikte rahat tavırlarla çalışan çocukların tehlikeli hareketleri çevredekilerin endişelenmesine yol açtı. Bir süre devam eden montaj işlemi, herhangi bir kaza yaşanmadan son buldu. Yüreklerin ağza geldiği korku dolu anlar kameraya yansıdı.