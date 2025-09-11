Çocuklar boyundan büyük işe kalkıştı! Tehlikeli klima montajı yürekleri ağza getirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çocuklar boyundan büyük işe kalkıştı! Tehlikeli klima montajı yürekleri ağza getirdi

Şanlıurfa'da çocuk yaştaki 3 kişinin, 12 katlı bir binanın 8'inci katında hiçbir güvenlik önlemi olmadan klima montajı yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da çocuk yaştaki 3 kişinin, 12 katlı bir binanın 8'inci katında hiçbir güvenlik önlemi olmadan klima montajı yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde yaşandı. 12 katlı bir binanın 8'inci katında kaydedilen görüntülerde, çocukların balkon korkuluklarının dışında birbirlerini tutarak montaj yaptığı görüldü. Metrelerce yükseklikte rahat tavırlarla çalışan çocukların tehlikeli hareketleri çevredekilerin endişelenmesine yol açtı. Bir süre devam eden montaj işlemi, herhangi bir kaza yaşanmadan son buldu. Yüreklerin ağza geldiği korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Çocuklar boyundan büyük işe kalkıştı! Tehlikeli klima montajı yürekleri ağza getirdi

Çocuklar boyundan büyük işe kalkıştı! Tehlikeli klima montajı yürekleri ağza getirdi

Çocuklar boyundan büyük işe kalkıştı! Tehlikeli klima montajı yürekleri ağza getirdi

Son Haberler
Askeri antropologdan çarpıcı uyarı: Toprağınızı yabancılara satmayın
Askeri antropologdan çarpıcı uyarı: Toprağınızı yabancılara satmayın
Televizyon kanallarına yapılan operasyonun perde arkası ortaya çıktı! AKP'li isim "güçleri yetmedi" dedi... "Yargının tanrısı da kifayetsiz kaldı"
Televizyon kanallarına yapılan operasyonun perde arkası ortaya çıktı! AKP'li isim "güçleri yetmedi" dedi... "Yargının tanrısı da kifayetsiz kaldı"
Kazadan kurtuldu ama annesinin dayağından kurtulamadı
Kazadan kurtuldu ama annesinin dayağından kurtulamadı
Manifest Grubu'ndan flaş karar! Türkiye turnesi iptal edildi
Manifest Grubu'ndan flaş karar!
Elazığ’da hayrete düşüren durum: Tam 4,5 kilo ağırlığında
Elazığ’da hayrete düşüren durum: Tam 4,5 kilo ağırlığında