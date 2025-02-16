Çocuklar, "Dansın Perileri" müzikaliyle eğlendi

Kaynak: AA
Çocuklar, "Dansın Perileri" müzikaliyle eğlendi

CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Dansın Perileri" çocuk müzikali, 4-12 yaş grubu çocuklarla buluştu. Bugün ise "Şirin Düşler" ve "7 Pamuk Prenses 1 Cüce" oyunları sahnelenecek.

Soner Satı'nın sanat yönetmenliğini üstlendiği ve Hande Şuvak ile Sinem Satı'nın koreografi çalışmalarına imza attığı gösteride, Ankara Devlet Sahne Sanatları Çocuk Akademisi’nin dansçıları sahne aldı. 4-12 yaş arası çocuklar için hazırlanan müzikal, küçük bir perinin iyi bir dansçı olabilmek için dans perilerinden yardım istemesiyle başlayan ve ardından yaşadığı eğlenceli maceraları konu alıyor. Yaklaşık bir saat süren etkinlik, çocuklar ve ailelerine keyifli anlar yaşattı. Bugün ise, aynı salonda Soner Satı'nın sanat yönetmenliğinde "Şirin Düşler" ve "7 Pamuk Prenses 1 Cüce" adlı oyunlar çocuklarla buluşacak.

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