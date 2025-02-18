Çocuklar Duymasın'ın 'Seyyar Tayyar'ı Muhammet Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çocuklar Duymasın'ın 'Seyyar Tayyar'ı Muhammet Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Çocuklar Duymasın’daki Seyyar Tayyar karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 76 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberini Zafer Algöz duyurdu.

Çocuklar Duymasın’daki Seyyar Tayyar karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Emin Gümüşkaya yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun vefat haberini, yakın arkadaşı Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.

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"AĞABEYİMİZİ KAYBETTİK MAALESEF"

Usta oyuncu Zafer Algöz, Gümüşkaya’nın vefatını duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik maalesef… Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü… Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun."

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EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

10 Ocak 1948 doğumlu olan Muhammed Emin Gümüşkaya, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra oyunculuğa atıldı.

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar emek veren Gümüşkaya, 1985 yılında "Bay Alkolü Takdimimdir" dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

2010 yılında Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Seyyar Tayyar karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanınan ve sevilen oyuncu, Seksenler, Arka Sıradakiler, Yeşil Deniz, Avrupa Yakası ve Tatlı Hayat gibi birçok önemli yapımda rol aldı.

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