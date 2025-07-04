Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'in değişimi ağızları açık bıraktı! 54 yaşında genç kızlara taş çıkardı

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisi, Pınar Altuğ Atacan ve Tamer Karadağlı’nın başrolleriyle izleyicileri ekranlara kilitledi.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan dizi, 2002-2019 yılları arasında büyük beğeni topladı. Haluk ve Meltem’in renkli aile hayatı, izleyiciler tarafından adeta kendi evleri gibi benimsendi.

EMİNE KARAKTERİYLE GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

Dizinin en sevilen karakterlerinden biri, Çaycı Hüseyin’in eşi Emine’ydi. Melek Şahin’in canlandırdığı Emine, “Amaniin!” repliği ve sempatik tavırlarıyla hafızalara kazındı. Şahin’in performansı, karakteri izleyicilerin sevgilisi haline getirdi.

Pınar Altuğ’dan gençlere taş çıkaracak pozlar. Yıllara adeta meydan okuyor

MELEK ŞAHİN’İN ŞAŞIRTAN YENİ İMAJI

54 yaşındaki oyuncu Melek Şahin, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Koyu renk saçlarıyla bilinen Şahin, şimdilerde genç kızlara taş çıkaran yeni görünümüyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Hayranları, onun son halini konuşuyor.

EKRANLARDAN UZAK, SOSYAL MEDYADA AKTİF

2019’da Çocuklar Duymasın final yaptıktan sonra ekranlara ara veren Şahin, son dönemde Alpaslan Özmol’la sosyal medya içerikleri ve reklam projelerinde bir araya geliyor. Oyuncu, bu iş birlikleriyle adından söz ettiriyor.

“BENİ TANIMAKTA ZORLANIYORLAR”

Melek Şahin, bir röportajında sokakta sıkça tanınmadığını belirtiyor: “İnsanlar beni bir yerden hatırlıyor ama çıkaramıyor. Bu durum beni rahatsız etmiyor, aksine hoşuma gidiyor.”

Şahin’in bu samimi açıklaması, hayranlarını gülümsetti.

Pınar Altuğ’dan gençlere taş çıkaracak pozlar. Yıllara adeta meydan okuyor

MELEK ŞAHİN KİMDİR?

11 Şubat 1971 İstanbul doğumlu olan Melek Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. Kariyerine Ayrılsak da Beraberiz dizisiyle başlayan Şahin, Çocuklar Duymasın ile büyük çıkış yaptı.

Sinema, tiyatro ve televizyon projelerinde yer alan oyuncu, sosyal medyada da aktif.

Gelecek projeleri ve ekranlara dönüşü ise merakla bekleniyor.

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