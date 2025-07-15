'Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay’dan “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” sorusuna tokat gibi cevap

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Çocuklar Duymasın dizisindeki ‘Havuç’ karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, sosyal medyada “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” sorularına öfkelenerek tokat gibi bir cevap verdi. İşte detaylar…

Çocuklar Duymasın’da ‘Havuç’ rolüyle ünlenen ve Survivor’a katılan Furkan Kızılay, sosyal medyada “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” sorularına maruz kalınca çileden çıktı.

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Çocuklar Duymasın’da Havuç karakteriyle sevilen, ardından Survivor’a katılan Furkan Kızılay, 1 Haziran’da evlendiği Tutku Yılmaz ile ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Tutku Yılmaz ile evlenen Furkan Kızılay, sosyal medyada eşini az paylaşması nedeniyle ayrılık yorumlarına tepki göstermişti.

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Kızılay, “Burası benim Instagram’ım, bazen birlikte, bazen yalnız paylaşım yapıyorum” demişti.

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Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u bu kez kazancıyla merak uyandırdı. Furkan Kızılay’a sosyal medyada “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” soruları yöneltildi.

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Oyuncu, bu sorulara sert bir yanıt verdi:

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“GOOGLE'A ADIMI YAZIP..."

“Lütfen kendi işinize, kazancınıza odaklanın, benim gelirim kimseyi ilgilendirmez. Merak ediyorsanız Google’a adımı yazıp projelerimi görebilirsiniz ya da dijitaldeki işlerimi telefonunuzla iki dakikada bulabilirsiniz. Teknolojiyi kullanın! Rahatlayacaksanız, aile işlerimiz dahil her şeyi video olarak paylaşayım.”

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FURKAN KIZILAY KİMDİR?

30 Kasım 1990’da İstanbul Şile’de doğan Furkan Kızılay, oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başladı.

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2002’de başlayan Çocuklar Duymasın’da Emre (Havuç) rolüyle tanındı.

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Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliği mezunu olan Kızılay, oyunculuğun yanı sıra müzikle de uğraşıyor.

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2009’da “Aşksın Sen” albümünü çıkaran sanatçı, reklam filmlerinde de yer aldı.

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OYUNCULUK VE MÜZİK KARİYERİ

Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın’ın yanı sıra “Çocuklar Ne Olacak”, “Aslan Ailem”, “Meryem” gibi dizilerde oynadı.

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Sinemada ise “Emret Komutanım: Şah Mat”, “Hannas: Karanlıkta Saklanan”, “Kolpaçino 3. Devre” ve “Organik Aşk Hikayeleri” filmlerinde rol aldı. 2017 ve 2024’te Survivor’a katılarak farklı bir deneyim kazandı.

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Oyunculuğun yanı sıra müzikle de adından söz ettiren Kızılay, 2009’da “Aşksın Sen” albümüyle müzik dünyasına giriş yaptı. “Karamel Kokun” ve “Her Şey Senle” gibi şarkıları gençler arasında popüler oldu.

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2014’te “Her Yağmur Yağdığında” EP’sini yayımlayan Kızılay, son yıllarda “Alsam Seni”, “İstanbul”, “Fırtına”, “Kırmızı” ve “Mütemadiyen” gibi teklilerle Spotify ve YouTube’da aktif.

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Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu Tutku Yılmaz’a Aralık 2024’te Paris’te, Eyfel Kulesi önünde romantik bir evlenme teklifinde bulundu.

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Teklifi sosyal medyada paylaşan Kızılay, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Çift, 1 Haziran 2025’te İstanbul’da sade bir törenle evlendi.

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Kızılay, düğün sonrası Instagram’da “Hayatımın en özel günüydü. Seninle bir ömre ‘evet’ demek büyük şans Tutku. İyi ki varsın” yazdı.

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Furkan Kızılay, müzik ve oyunculuk kariyerine devam ediyor. Survivor ile geniş kitlelere ulaşan sanatçı, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor ve YouTube kanalında otomobil incelemeleri gibi içerikler paylaşıyor.

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