Çocuklar Duymasın'ın Merve'si bakın hangi ünlü ismin kızı çıktı

Bir dönemin efsane dizisi ‘Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Merve karakteriyle büyük beğeni toplayan Öykü Güven'in babası da çok ünlü bir isim çıktı.

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Çocuklar Duymasın'ın Merve'si bakın hangi ünlü ismin kızı çıktı 1
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Çocuklar Duymasın'ın Merve'si bakın hangi ünlü ismin kızı çıktı 2

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan’ın başrolünü paylaştığı yayınlandığı dönemin reyting rekorları kıran dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Merve karakteriyle hafızalarımıza kazınan Öykü Güven büyüdü ve kocaman oldu.

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Çocuklar Duymasın'ın Merve'si bakın hangi ünlü ismin kızı çıktı 3

Şimdilerde 20 yaşında olan Öykü Güven sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzelliğiyle adından söz ettiren Güven'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

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Çocuklar Duymasın'ın Merve'si bakın hangi ünlü ismin kızı çıktı 4

Dizide Tuna karakterinin ilk evliliğinden olan kızı olarak izleyici karşısına çıkan Öykü Güven'in babası da çok ünlü bir isim çıktı.

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Çocuklar Duymasın'ın Merve'si bakın hangi ünlü ismin kızı çıktı 5

Güven'in, Çocuklar Duymasın dizisinin senaristi ve yapımcısı Birol Güven'in kızı olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

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Çocuklar Duymasın'ın Merve'si bakın hangi ünlü ismin kızı çıktı 6

Müzisyenlik yapan bir ağabeyi olan Güven, Çocuklar Duymasın dışında başka bir dizide rol almadı.

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Çocuklar Duymasın'ın Merve'si bakın hangi ünlü ismin kızı çıktı 7

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan çocuk oyuncu, son haliyle zaman zaman gündem oluyor.

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Çocuklar Duymasın'ın Merve'si bakın hangi ünlü ismin kızı çıktı 8

Öykü Güven'in son haline sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Ne kadar da güzelleşmişsin', 'Gördüğüm en tatlı kız' gibi yorumlar yapıldı.

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Çocuklar Duymasın'ın Merve'si bakın hangi ünlü ismin kızı çıktı 9
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Çocuklar Duymasın'ın Merve'si bakın hangi ünlü ismin kızı çıktı 10
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Çocuklar Duymasın'ın Merve'si bakın hangi ünlü ismin kızı çıktı 11
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