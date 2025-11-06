Türk televizyonunda derin iz bırakan dizilerinden olan Çocuklar Duymasın'da 'Dar gömlek Tolga' karakterini canlandıran oyuncu Serkan Balbal'ın 19 Mart'ta başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmalardan sonra tutuklandığı ve 50 günlük tutuklu kalmasının ardından 'itirafçı' olarak tahliye edildiği ortaya çıktı.

"MURAT KAPKİ'NİN GİZLİ KASASI İDDİASI"

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet'te yazdığı köşe yazısına göre savcılık, Balbal'ın İBB soruşturmasının kilit isimlerinden Murat Kapki'nin kasası olduğunu iddia etti.

OLAYLI BOŞANMA DAVASINDAN TUTUKLAMA ÇIKTI

Terkoğlu, Balbal'ı tutukluluğa götüren sürecin eşiyle yaşadığı olaylı boşanma davasıyla başladığını ifade ederek şunları yazdı,

"Serkan Balbal’ı nereden hatırlıyorum diye baktım. Çocuklar Duymasın dizisinde “Dar Gömlek” lakaplı Tolga karakteriydi. Başarısız bir oyunculuk yaşamı olmuştu.

Boşanma da magazin sayfalarına yansımıştı. Nedense büyük medya, haberi erkeğin tarafından yazmıştı. Serkan Balbal, eşinin uyuşturucu kullandığını söylüyor, çocuğu hakkında koruma kararı talep ediyordu.

Dosyayı açınca ilk buna baktım. Savcılık, suçlanan eşi Adli Tıp’a sevk etmişti. Ancak yapılan testlerde kanında uyuşturucu madde bulunmamış, hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Yani haberlerdeki suçlama iftiraydı.

Gel gelelim...

Sabanur Balbal ise aldatıldığını iddia ediyordu. Buna da baktım. Gerçekten de ikinci kadın Fatma, duruşmaya gelmiş, Serkan Balbal ile yaşadıklarını itiraf etmişti.

Dedim ya, ben özel hayatla ilgilenmiyorum diye.

İkinci kadın Fatma’nın ifadesini okurken arkadaşımın beni neden uyardığını anladım: “Bir kozmetik şirketinde Sabanur’la çalıştık. Ben pazarlama departmanındaydım. Serkan Balbal da bu şirketin gizli ortağıydı. Murat isimli bir başka ortağı daha vardı.”

Acaba derken, sonraki celsede bahsedilen Murat’ın Kapki olduğunu gördüm. O da Serkan Balbal’ın tanığı olmuştu: “Sabanur’la birlikte iş kurduk. Aralarında yaşadıklarından dolayı ben de mağdur oldum. (...) Güzellik malzemeleri satan bir şirketimiz var. Aylık kazancını bilmem.”

"SERKAN BALBAL 50 GÜN TUTUKLU KALMIŞ"

Elbette merakla okumaya devam ettim. Tutanaklarda yazana göre Çocuklar Duymasın’ın “Dar Gömlek”i Serkan Balbal, İBB operasyonunda gözaltına alınmış, 50 gün tutuklu kalmış, etkin pişmanlıktan faydalanıp tahliye olmuştu. Ona yapılan suçlama Murat Kapki ile birlikte suç kaynağı olan geliri kaçırmaktı. İşte bu olaylar, boşanma davasının seyrini de değiştirmiş, ortaya çıkan durum, Serkan Balbal’ın eşinin dilekçesine şöyle yansımıştı:

“Murat Kapki’nin mallara tedbir kararı verilmeden hemen evvel Bozburun Marmaris’te, Bodrum’da ve Acarkent Beykoz’da gayrimenkullerini üzerine geçirmiştir. (...) Murat Kapki ile aralarındaki muazzam miktarlardaki para hareketleri de dava dosyasında sabit olan ve soruşturma dosyasında suçlamalar evlilik birliğinin de devam ettiği dönemleri de kapsadığından (...)”

İddiaya bakarsanız, Bodrum’da dört villa ve Beykoz Acarkent’te iki villa, Marmaris’te ise bir arsa devredildi. Hatta ABD’de ve İsviçre’de şirket açılarak bir kısım para oraya aktarılmıştı. Sabanur Balbal’ın avukatı, bunları kanıtlayan bir dizi belge de sunmuştu.

Özetle, Sabanur Balbal, İBB operasyonundan sonra, “eşim Murat Kapki’nin gizli kasası” ithamında bulunuyordu. Bir zamanlar mütevazı bir hayat süren eşinin Kapki ile yakınlaşmasının ardından lüks bir hayata geçiş yaptığını söylüyordu. Murat Kapki’nin yatı ikinci adresi olmuştu. Bu arada çocuğuna sadece 15 bin lira nafaka veriyordu!

PARALAR POLİS ARACIYLA TAŞINDI

Sadece Balbal değil. Fark ettim ki Murat Kapki mallarının bir bölümünü de “fedaisi” olarak anılan Şeyhmus Sarıboğa’nın üzerine devretmeye çalışmış. Hatta Sabanur Balbal’a, “Sen de hisselerini Şeyhmus’un üzerine devredip gideceksin” diye baskı yapmış. İşin ilginci, bu malların da peşinden koşan olmamış!

İşte boşanma diye başlayan hikâyenin politikleşmesi bu şekilde. Hani operasyonun başlamasına Kapki’nin malları neden oldu diyor ya savcı, Kapki’nin kuzeninin etkin pişmanlık ifadesinde şu detay belki de her şeyi açıklıyor: “Murat Kapki, Emniyet’e tahsisli çakarlı bir araç kullanırdı fakat bu aracın kimin adına tahsisli olduğunu bilmiyorum. Bu araçla da zaman zaman nakit para taşırdık.”

Operasyon Kapki ile başladı ama kaçırılan malları da taşıyan çakarlı aracın sahibini de kimse merak etmedi. Bir zamanlar AKP’ye yakınlığıyla bilinen, AKP’li belediyelerle iş yapan, cumhurbaşkanının elinden ödül alan, CHP döneminde de yatını yüzdürmeye kaldığı yerden devam eden, üç kez etkin pişmanlık ifadesi verip serbest bırakılmayan Murat Kapki’nin kaçan servetindeki gizem boşanma davasında bile sürdü. Dedim ya, bir güç var!

Yine mühendis gibi konuşayım: İnsanın “gizemli güç” dediğinin bu dünyada maddi bir hikâyesi vardır. Sebep sadece açıklayamamasıdır!