Çocuklar fark etti: Arazide derin çatlaklar ortaya çıktı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yer alan bir arazide oluşan derin çatlaklar halk arasında korkuya neden oldu.
18 Nisan’da art arda 4,7 ve 5,6 büyüklüklerindeki depremlerin gerçekleştiği Sulusaray’a bağlı Buğdaylı köyünde arazide derin çatlaklar görüldü.
Buğdaylı Köyü Muhtarı Ahmet Demir, köylerinde depremin hemen sonrasında uzmanların çatlaklarla ilgili incelemeler yaptığını kaydetti.
Demir, ancak bunların kesin olarak depremle ilişkilendirilemediğini anlattı.
Demir, "5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü köyümüzdü. Buradaki çatlakları depremin ilk günleri fark edemedik. Çobanlarımız depremden sonra 3-4 gün köyden dışarı çıkmadı. Köyümüze yakın yerlerde bulunan ufak çatlakları görmüştük ama ilk defa burayı fark ettik. Çocuklar ilk olarak çatlakları fark etti." ifadelerini kullandı.
Demir, çatlakların incelenmesi yetkililerden istediklerini söyledi.