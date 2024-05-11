Çocuklar fark etti: Arazide derin çatlaklar ortaya çıktı

Çocuklar fark etti: Arazide derin çatlaklar ortaya çıktı
Kaynak: AA
Geçen ay peş peşe depremlerin meydana geldiği Tokat'ın Sulusaray ilçesinde arazide derin çatlaklar ortaya çıktı.
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Çocuklar fark etti: Arazide derin çatlaklar ortaya çıktı 1

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yer alan bir arazide oluşan derin çatlaklar halk arasında korkuya neden oldu.

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Çocuklar fark etti: Arazide derin çatlaklar ortaya çıktı 2

18 Nisan’da art arda 4,7 ve 5,6 büyüklüklerindeki depremlerin gerçekleştiği Sulusaray’a bağlı Buğdaylı köyünde arazide derin çatlaklar görüldü.

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Çocuklar fark etti: Arazide derin çatlaklar ortaya çıktı 3

Buğdaylı Köyü Muhtarı Ahmet Demir, köylerinde depremin hemen sonrasında uzmanların çatlaklarla ilgili incelemeler yaptığını kaydetti.

Demir, ancak bunların kesin olarak depremle ilişkilendirilemediğini anlattı.

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Çocuklar fark etti: Arazide derin çatlaklar ortaya çıktı 4

Demir, "5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü köyümüzdü. Buradaki çatlakları depremin ilk günleri fark edemedik. Çobanlarımız depremden sonra 3-4 gün köyden dışarı çıkmadı. Köyümüze yakın yerlerde bulunan ufak çatlakları görmüştük ama ilk defa burayı fark ettik. Çocuklar ilk olarak çatlakları fark etti." ifadelerini kullandı.

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Çocuklar fark etti: Arazide derin çatlaklar ortaya çıktı 5

Demir, çatlakların incelenmesi yetkililerden istediklerini söyledi.

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