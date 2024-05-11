Çocuklar fark etti: Arazide derin çatlaklar ortaya çıktı

Demir, "5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü köyümüzdü. Buradaki çatlakları depremin ilk günleri fark edemedik. Çobanlarımız depremden sonra 3-4 gün köyden dışarı çıkmadı. Köyümüze yakın yerlerde bulunan ufak çatlakları görmüştük ama ilk defa burayı fark ettik. Çocuklar ilk olarak çatlakları fark etti." ifadelerini kullandı.