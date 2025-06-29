Çocuklar için büyük tehlike, giderek yükseliyor! En büyük neden ekran süresi

Miyopinin son yıllarda çocuklarda daha sık görülmeye başladığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Betül Tuğcu, "En büyük nedeni ise ekran başında geçirilen uzun süre, aşırı yakına bakmak ve yeterince gün ışığına çıkmamak. Miyopinin ilerlemesini yavaşlatmak için özel gözlükler, kontakt lensler ve göz damlaları kullanıyoruz. Ancak ailelerin de üzerine düşeni yapması gerekiyor. En önemli görev ise ekran aktivitesi sınırı, ekran mesafe ayarı, ve gün ışığı görülmesi. Bunlar yapılmaz ise retina yırtılması, dekolman, glokom gibi önemli göz hastalıkları riski ortaya çıkabilir" dedi.

Liv Hospital Ulus Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Betül Tuğcu, son yıllarda özellikle çocuklarda çok sık görülen göz hastalığı miyopi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Miyopinin artmasındaki en büyük nedenin bilgisayar, tablet ve telefon başında uzun süre geçirilmesinin olduğunu vurgulayan Tuğcu, "Miyopinin ilerlemesinin durdurulabilmesi için en önemli görev ise ekran aktivitesi sınırı, ekran mesafe ayarı ve gün ışığı görülmesi. Bunlar yapılmaz ise retina yırtılması dekolman, glokom gibi önemli göz hastalıkları riski ortaya çıkabilir. Çağımızın en önemli sorunu bu aslında. Bundan 10 yıl sonra bu rahatsızlık daha da artacaktır. Araştırmaların çoğu bu durumu nasıl engelleriz diye yapılıyor" dedi.

"İLERİ DERECEDE MİYOPLARDA RETİNA YIRTILMASI GİBİ ÖNEMLİ GÖZ SORUNLARI ORTAYA ÇIKABİLİR"

Miyopi hastalığının uzağı bulanık görmeye sebep olan bir sağlık sorunu olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Betül Tuğcu, "Son yıllarda çocuklarda görünme sıklığı arttı. Bunun en büyük sebebi aşırı ekran aktivitesi, tablet, telefon oyunları, aşırı yakına bakma ve gün ışığı görmeme gibi etkenlerdir. Bu nedenle çocuklarda miyopinin daha da ilerlediğini görmekteyiz. Anne ve baba da eğer miyopi varsa risk daha da artmakta. Biz göz doktorları olarak miyopinin ilerlemesini durdurmak için özel tasarımlı gözlükler, kontak lensler ve özel hazırlanan damlalar uygulamaktayız. Bu da yeterli olmuyor ailelere de önemli görevler düşmekte. En önemli görev ekran aktivitesine sınır koyulması. Doktorlar 2 saat öneriyoruz, 2 saati aşmaması gerekiyor. Ekran süresi sırasında aralar verilmesi gerekiyor. Örneğin; çocuğun 20 dakikada bir 5 dakika boyunca uzağa bakması öneriliyor. Uzağa bakınca kaslar gevşeyebiliyor. Ekran mesafesinin ayarlanması, 30 santimden uzakta tutulması ve aydınlatma çok önemli. Ek olarak gün ışığı görmesi lazım bu çocukların. Dışarıda aktivitelerin en az 2 saat olmasını öneriyoruz. Miyopinin ilerlemesini durdurmalıyız. Çünkü ileri derecede miyoplarda çok önemli göz sorunları ortaya çıkabiliyor. Retina yırtılması, dekolman, glokom gibi önemli göz hastalıkları riski ortaya çıkabilir. Sarı nokta hastalığı riskini bile arttığı bildiriliyor. O yüzden bu durumu yavaşlatmak için çalışmalar yapılıyor. Aslında çağımızın en önemli sorunu bu. Bundan 10 yıl sonra bu rahatsızlık daha da artacaktır. Araştırmaların çoğu bu durumu nasıl engelleriz diye yapılıyor" şeklinde konuştu.