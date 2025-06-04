Çocuklar için büyük tehlike! Oyuncaklardan zehir çıktı!

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün bildirimleri sayfası sayesinde vatandaşları bilgilendiriyor. Güvensiz ürünler için hemen harekete geçerek tehlikeyi önlüyorlar.

Listede çocuklu aileleri endişelendirecek ürünler var. Çocukların kullandığı ailelerin birlikte oyunlar oynadığı ürünler bu kez listede yer aldı.

Baba slime’ adlı oyuncağın içindekiler şoke etti. Oyuncakta, ‘Toksik Ağır Metaller (arsenik, bor, kurşun)’ içerdiği için piyasadan toplatılma kararı verildi.

TEHLİKE BU KADARLA SINIRLI DEĞİL

Aileleri ilgilendiren bir başka oyuncak da ‘Çubuk Atan Tabanca’ oldu. Oyuncağın güvensizlik nedeni, “Madde 4.17.3.5 Standardına Göre Yapılan Testte Fırlatılan Mermilerin Enerjisi Standartta Belirtilen Değerden Yüksek Olması(İstenilen:0.08 Joule Ve Daha Düşük, Test Sonucu:0,19 Joule) nedeniyle risk taşıdığı öne sürüldü.

YAPBOZ MARKASI DA LİSTEDE

Çocukların keyifli vakit geçirmesi için alınan yapboz markası da listede. ‘Eğlenceli Yapboz’ isimli oyuncak, “Mekanik Ve Fiziksel Özellikler Standardının 6’ncı Maddesine (Ambalajlama) Göre Ambalaj Kalınlığının 0,038 Mm Olması Gerekmektedir. Ancak, Söz Konusu Ürünün Ambalajının Ortalama Kalınlığı (Ön) :0,029 Mm Ortalama Kalınlığı (Arka) :0,029Mm. Dışardan ağız ve burun hava yolunun tıkanması sonucunda hava akışının engellenmesi yoluyla nefessiz kalma veya boyuna dolanma sonucu soğulma riski taşımaktadır” denilerek piyasadan toplatılmasına karar verildi.

ÇOK KULLANILAN KIYAFET MARKASI DA LİSTEDE

Hello Baby isimli markanın ‘Çıtçıtlı Zıbın 2'Li Kısa Kol Body Kız Model’i de listede yer aldı. Ürünün güvensizlik nedeni şöyle açıklandı: Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysisi Ve Tasarımı İçin Öneriler - Mekanik Güvenlik - Ek B Testlerinde Beyaz Ve Turuncu Baskılı Body’Lerdeki çıtçıtların koparak küçük parça silindirine girdiğinden risk taşımaktadır” ifadesiyle piyasadan toplatılmaya karar verildi.