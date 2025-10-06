Çocuklar için kritik eşik! Alerji riskini azaltan beslenme sırrı açıklandı!

Son yıllarda tüm dünyada hızla artan çocukluk çağı besin alerjilerine karşı bilim dünyası önemli bir zafer kazandı.

Uluslararası düzeyde yürütülen çığır açan çalışmalar, ebeveynlerin alerjen gıdalardan kaçınma yönündeki eski yaklaşımının tam tersini işaret etti ve 'erken ve düzenli' besin tanıştırmanın alerji riskini önemli ölçüde azalttığını kanıtladı.

ÇIĞIR AÇAN LEAP ÇALIŞMASI TÜM KILAVUZLARI DEĞİŞTİRDİ

Besin alerjilerinin önlenmesi alanındaki en büyük atılım, İngiltere'deki King's College London'dan Pediatrik Alerji Profesörü Gideon Lack liderliğindeki araştırmalarla gerçekleşti.

Profesör Lack'in öncülüğünü yaptığı LEAP (Learning Early About Peanut) adlı dönüm noktası niteliğindeki çalışma, yüksek risk altındaki bebeklerde dahi yer fıstığı ürünlerinin erken ve düzenli olarak tüketilmesinin, yer fıstığı alerjisi gelişme sıklığını %80'in üzerinde azalttığını gösterdi.

Profesör Lack, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bulgular, dünya çapındaki halk sağlığı kılavuzlarını temelden değiştirdi" ifadesini kullandı. Lack, bu bulguların, yüksek alerji oranlarına sahip İsrail'deki bebeklerin, erken yaşta yaygın olarak yer fıstığı atıştırmalığı (Bamba) tüketiyor olmasından esinlenerek geliştirdiği "Çift Alerjen Maruziyet Hipotezi"ni desteklediğini de belirtti.

Hipotez, alerjenlere hasarlı cilt bariyeri yoluyla maruz kalmanın alerjiye, ağız yoluyla erken tüketimin ise toleransa yol açtığını ileri sürüyordu.

ÖNLEME ARTIK BİR BESLENME STRATEJİSİ

Güncel araştırmalar, erken tanıştırma stratejisinin sadece yer fıstığıyla sınırlı kalmadığını, diğer yaygın alerjenler için de kritik önem taşıdığını ortaya koydu.

Tıp dergisi Allergy Asthma Clin Immunol'de yer alan bir derlemede, uzmanlar, alerjik gıdaların 4 ila 6 ay civarında ve düzenli bir şekilde diyete dahil edilmesinin birincil önleme için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kanada'da yapılan güncel bir çalışma da bu yaklaşımı pekiştirdi. Çalışma, bebeklerin diyetine üç yaşından önce yer fıstığı eklenmesi tavsiyelerinin, alerji sıklığını azalttığını doğruladı. Bu durum, alerjenlerin geç tanıtılmasının yol açtığı alerji oranlarındaki artışın, artık yerini bilinçli bir önleme stratejisine bıraktığını gösterdi.

ÇOKLU ALERJİLERE KARŞI YENİ TEDAVİ UMUDU

Önleme çalışmalarının yanı sıra, mevcut alerjilerin tedavisi konusunda da önemli ilerlemeler kaydedildi.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda Çevre Sağlığı Bölümü Başkanı ve dünya çapında tanınan bir hekim-bilim insanı olan Dr. Kari Nadeau, özellikle birden fazla besin alerjisi olan çocuklar için yeni terapi yöntemlerine odaklandı.

Dr. Nadeau ve ekibi, alerjik bireylerin birden fazla alerjene karşı aynı anda duyarsızlaşmasını sağlayan Çoklu Gıda Oral İmmünoterapi (OIT) protokollerinde başarı elde etti.

Nadeau, bu terapinin hastalar için 'hayat değiştiren' bir deneyim olduğunu ve çocukların "korkmadan yemek yeme" özgürlüğüne kavuşmasını sağladığını dile getirdi. Bu araştırmalar, alerjisi olan çocukların bağışıklık sistemini yeniden eğitmeyi amaçlayan tedavilerin, gelecekte alerjileri tamamen ortadan kaldırabileceği umudunu artırdı.

EBEVEYNLERE KRİTİK UYARI: "DÜZENLİ TÜKETİM ŞART"

Uluslararası kılavuzlar, ebeveynlere alerjen gıdaların tanıtımında dikkatli olmaları için yol haritası çizdi.

Uzmanlar, özellikle şiddetli atopik dermatit (egzama) gibi yüksek riske sahip bebeklerin bir alerji uzmanına yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Düşük riskli bebekler için ise şunlar tavsiye edildi:

Zamanlama: Ek gıdalara başlama ile birlikte (yaklaşık 4-6 ay), ancak 4 aydan önce olmamak kaydıyla alerjen gıdalar tanıtılmalı.

Düzenlilik: Alerjenik gıdalar (pişmiş yumurta ve yer fıstığı gibi), başlangıçta tolere edildikten sonra düzenli olarak (haftada en az bir kez ve ayda birden fazla) tüketilmeye devam edilmeli. Uzmanlar, özellikle inek sütü alerjisi riskini azaltmak için formül mama takviyesi yapılıyorsa, bunun kesintili değil, düzenli olarak yapılması gerektiğini ifade etti.

Bilim dünyası çocukluk çağı besin alerjilerinin önlenmesi ve tedavisinde eski varsayımları yıkarak, ebeveynlere umut veren ve yol gösteren somut adımlar attı.

Artık besin alerjilerinin, erken ve doğru müdahale ile önlenebilir bir sağlık sorunu olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.