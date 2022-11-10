Sahnelendiği ilk günden beri seyircilerin yoğun beğenisini kazanan "Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti", ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik yazıldı. Çocukları tiyatro, opera, bale ve klasik müzik gibi sanatın farklı dallarıyla tanıştırırken, diğer taraftan da onları eğlendirerek hoşça vakit geçirmelerini amaçlıyor.

Oyunun tamamında yer alan opera ve müzikallerden seçilen masallaştırılmış şarkılar ve aryalar, çocuklara tiyatral bir anlatımla sunuluyor.

Oyunun metni ve rejisi Murat Göksu'ya ait. Dekor ve kostüm düzenlemesi Olcay Engin Kaymaz, Işık tasarımı Taner Aydın imzalı. Oyunda rolleri üstlenen; Çağdaş Bektaş , Ali Haydar Taş, Ayçin Sürücüer, Bezmi Hazal Ekşi, Hazal Ata'ya, piyanoda Simten Şenpolat ve Olena Şenol eşlik edecek. Oyun, 13 ve 20 Kasım 2022 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde minik sanatseverler ile buluşacak