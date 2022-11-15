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Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti

Türkiye'nin birçok şehrinde 200'den fazla temsil yapan "Öylesine Bir Dinleti" adlı müzikli oyunun, çocuklar için düşünülmüş olan versiyonu "Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti", İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 17:32
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Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti

Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti
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Oyunun tamamında yer alan opera ve müzikallerden seçilen masallaştırılmış şarkılar ve aryalar, çocuklara tiyatral bir anlatımla sunuluyor.

Minik seyircilerin yoğun beğenisini kazanan "Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti" ile çocuklar; tiyatro, opera, bale ve klasik müzik gibi sanatın farklı dallarıyla tanışırken, diğer taraftan da eğlenerek hoşça vakit geçirdiler.

Oyunun metni ve rejisi Murat Göksu'ya ait. Dekor ve kostüm düzenlemesi Olcay Engin Kaymaz, Işık tasarımı Taner Aydın imzalı. Oyunda rolleri üstlenen; Çağdaş Bektaş , Ali Haydar Taş, Ayçin Sürücüer, Bezmi Hazal Ekşi, Hazal Ata'ya, piyanoda Simten Şenpolat ve Olena Şenol eşlik etti. Oyun, 20 Kasım 2022'de, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde bir kez daha sahnelenecek.

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