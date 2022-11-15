Oyunun tamamında yer alan opera ve müzikallerden seçilen masallaştırılmış şarkılar ve aryalar, çocuklara tiyatral bir anlatımla sunuluyor.

Minik seyircilerin yoğun beğenisini kazanan "Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti" ile çocuklar; tiyatro, opera, bale ve klasik müzik gibi sanatın farklı dallarıyla tanışırken, diğer taraftan da eğlenerek hoşça vakit geçirdiler.

Oyunun metni ve rejisi Murat Göksu'ya ait. Dekor ve kostüm düzenlemesi Olcay Engin Kaymaz, Işık tasarımı Taner Aydın imzalı. Oyunda rolleri üstlenen; Çağdaş Bektaş , Ali Haydar Taş, Ayçin Sürücüer, Bezmi Hazal Ekşi, Hazal Ata'ya, piyanoda Simten Şenpolat ve Olena Şenol eşlik etti. Oyun, 20 Kasım 2022'de, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde bir kez daha sahnelenecek.