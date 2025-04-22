Çocuklar için Oyun Köyü kurulacak

Kaynak: ANKA
Çocuklar için Oyun Köyü kurulacak

Safranbolu Belediyesi'nin 23 Nisan dolayısıyla kuracağı Oyun Köyü, çocuklara bayram coşkusunu doyasıya yaşatacak.

Safranbolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da dopdolu bir programla kutlamaya hazırlanıyor.

23 Nisan saat 14.00’te kapılarını açacak etkinlik alanında; olimpik parkur, dev kaydırak, langırt, zıp-zıp, şişme koşu parkuru yer alacak. Maskotlar ve palyaçolar eşliğinde interaktif oyunlar oynanacak, çocuklar çeşitli oyun istasyonları ve masal anlatımlarıyla hayal dünyalarında keyifli yolculuklara çıkacak.

Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarının yanı sıra gezi treni turu ve baskılı balon dağıtımı gibi sürprizlerle renklenecek etkinlik, çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir bayram yaşatmayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan bu anlamlı günde, onları mutlu etmek bizim en büyük görevimiz. Çocuklarımız için bu köyü kuruyoruz, yüzlerindeki tebessüm en güzel ödülümüz” diyerek, tüm çocukları ve aileleri, etkinliğe davet etti.

Çocuklar için Oyun Köyü kurulacak

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