Çocuklar karne şenliğinde doyasıya eğlendi

Ortahisar Belediyesi, karnelerini alarak tatile giren öğrenciler için Ekopark Sosyal Tesisleri’nde eğlenceli bir karne şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan yüzlerce çocuk, palyaço gösterileri, geleneksel çuval yarışı, halat çekme oyunları, ahşap oyunları ve çocuk danslarıyla gönüllerince eğlendi. X Akademi tarafından yüz boyama ve workshop etkinliklerinin de yapıldığı etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Spor İşleri, Sosyal Yardım İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği karne şenliği etkinliğine, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, Belediye birim müdürleri, etkinliğin paydaşları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"ÇOK ÇALIŞTINIZ, ÇOK EMEK VERDİNİZ, TATİL YAPMAYI HAK ETTİNİZ"

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, yoğun ve yorucu bir eğitim-öğretim yılının ardından karnelerini alan çocukları tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Sizlere Belediye Başkanımız Ahmet Kaya’nın selamını getirdim. Hepinizi tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyor. Uzun bir maratonun ardından karnelerinizi alarak tatile girdiniz. Çok çalıştınız, çok emek verdiniz ve yoruldunuz. Hepiniz tatil yapmayı, dinlenmeyi hak ettiniz. Şimdi gönlünüzce bir tatil yapacaksınız. Tatilde kitap okumayı da ihmal etmeyin. Çağdaş ve güçlü bir ülke olabilmemiz için, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, ülkemize hizmet edebilmemiz için okumak, bilgilenmek zorundayız. Hepiniz okullarınızı bitirip ülkemiz için güzel işler yapacak, güzel ülkemizi kalkındıracaksınız."

“Ortahisar Belediyesi olarak, sizin için birbirinden güzel ve keyifli etkinlikler düzenledik” diyen İskender, şenliğe katılan çocuklar ve ailelerine ‘iyi eğlenceler’ diledi.

"BAŞKANIMIZ AHMET KAYA’YA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Şenliğe katılan veliler, çocuklarıyla birlikte kendilerinin de çok eğlendiğini belirterek Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi’nin sosyal projelerini takdirle karşıladıklarını dile getiren veliler, “Bizi hem çocuklarla hem velilerle bir araya getiren güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız, birlikte eğlenmenin tadını çıkardı. Danslarla, yarışmalarla stres attılar. Başkanımız Ahmet Kaya’ya çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Şenliğe katılan çocuklar da çok eğlendiklerini ifade ederek, “Böyle etkinliklerin her zaman olmasını istiyoruz. Yarışmalarda çok eğlendik, çok mutlu olduk” sözleriyle sevinçlerini dile getirdiler. Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği ve ikramların sunulduğu etkinlikte, ayrıca çiçek fidanı dağıtımı da yapıldı.