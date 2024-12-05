Çocuklar kışın neden çok hastalanıyor? Nedeni herkesin bildiği gerçek değil

Kış aylarında çocukların daha sık hastalanmasının nedeni soğuk havanın olmaması kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süre vakit geçirmeleri olmasıyla dikkat çekti. Bu durum, çocuk sağlığı uzmanları tarafından da doğrulandı.

Bilimsel araştırmalar, soğuk havanın doğrudan hastalıklara neden olmadığını, ancak kapalı ve havasız ortamlarda virüslerin daha kolay yayıldığını gösterdi.

2022 yılında yapılan bir çalışma, kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasının, özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının yayılma riskini artırdığını ortaya koydu.

Kış aylarında çocukların daha sık hastalanması, birçok ebeveynin endişe duyduğu bir konu olmasıyla dikkat çekti. Ancak, uzmanlar bu durumun sebebinin soğuk hava değil, kapalı, havasız ve kalabalık ortamlar olduğunu vurguladı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Emine Yanaşoğlu, çocukların kışın daha çok hastalanmasının sebebinin soğuk hava değil, kapalı, havasız ve kalabalık ortamlarda uzun süre vakit geçirmeleri olduğunu belirtti.

Dr. Yanaşoğlu, "Kış aylarında çocuklarda en sık grip, farenjit, orta kulak iltihabı, sinüzit, bronşit ve zatürre görülüyor. Bu hastalıkların yayılmasını önlemek için hijyen kurallarına uymak çok önemli" dedi.

Uzmanlar, çocukların sağlığını korumak için bazı önlemler alınmasını önerdi.

Dr. Yanaşoğlu, "Çocuklar okul öncesi doktor kontrolünden geçmeli ve eksik vitamin, mineralleri yerine konmalıdır. Ayrıca, çocukların bağışıklığını güçlü tutmak için dengeli ve kaliteli beslenme sağlanmalı, hijyen kurallarına dikkat edilmelidir" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Dr. Yanaşoğlu ayrıca, "Çocuklara ellerini yemek öncesi ve sonrası, tuvaletten sonra mutlaka yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Hasta çocuklar okula gönderilmemeli ve çocukluk çağı aşıları zamanında yaptırılmalıdır" diye ekledi.

Kış aylarında çocukların daha sık hastalanmasının temel nedeni, soğuk hava değil, kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süre vakit geçirmeleri olmasıyla dikkat çekti. Bu nedenle, çocukların sağlığını korumak için hijyen kurallarına uymak, dengeli beslenme ve düzenli doktor kontrolleri büyük önem taşımakta olduğunun altı çizildi.