Çocuklar Miniatürk’te ipuçlarını çözerek ödül kazanacak!

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş’ye bağlı Miniatürk’te 10-13 yaş aralığındaki çocuklar için yepyeni bir macera başlıyor. Çocukların gruplar halinde ipuçlarını takip ederek büyük ödüle ulaşacakları "Hazine Avı: Altın Anahtar Görevi" etkinliği için biletler satışa çıktı. 20 Eylül’de başlayacak etkinlik, ekim ayı boyunca çocuklar ile buluşacak.

Miniatürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. bünyesinde, çocuklara eğitici ve eğlenceli bir deneyim sunuyor. 20 Eylül’de başlayacak "Hazine Avı: Altın Anahtar Görevi" ile 10-13 yaş grubu, Miniatürk’ün eşsiz ortamında unutulmaz bir serüvene atılacak.

ÇOCUKLAR TAKIM RUHUYLA ÇÖZECEK

Dalin’in desteğiyle düzenlenen etkinlikte çocuklar, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi gibi minyatür eserler arasında gizli ipuçlarını bulup bulmacaları çözecek. Çocuklar, kolaydan zora ilerleyen soruları takım ruhuyla çözecek. En hızlı ve doğru cevapları veren grup, sürpriz ödülü kazanacak.

Bu etkileşimli macera, çocukların merakını uyandırırken problem çözme yeteneklerini de güçlendirecek. Her ipucu yeni bir heyecan, her keşif çocuklar için büyük bir zafer olacak.

Miniatürk’teki bu özel etkinlik, eğlenceyle öğrenmeyi birleştiren benzersiz bir deneyim sunacak.

Katılımın sınırlı olduğu etkinliğin biletleri Passo üzerinden temin edilebilir.

