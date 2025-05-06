Çocuklar nasıl ilaç kullanmalı? Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Çocuklarda ilaç kullanımı, ebeveynlerin ve sağlık profesyonellerinin en hassasiyet göstermesi gereken konulardan biri. Yanlış doz, uygun olmayan ilaçlar veya bilinçsiz uygulamalar, ciddi sağlık sorunlarına ve hatta hayati risklere yol açabildi.

Pediatrics dergisinde yayımlanan bir çalışma, çocuklarda ilaç hatalarının acil servis başvurularının %7’sini oluşturduğunu ve bu hataların %70’inin önlenebilir olduğunu ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden pediatri uzmanı Dr. Karen Wilson ve Johns Hopkins Çocuk Merkezi’nden Dr. Eric Biondi gibi uzmanlar, doğru ilaç kullanımının komplikasyonları %50’ye kadar azalttığını vurguladı.

İşte çocuklarda güvenli ilaç kullanımı için bilimsel temelli öneriler ve uzman görüşleri...

ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMI: NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Çocukların metabolizması, yetişkinlerden farklı işledi. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları henüz tam gelişmediği için ilaçların emilimi, dağılımı ve atılımı yetişkinlere göre daha hassas bir denge gerektirdi.

The Lancet Child & Adolescent Health’te yayımlanan bir analiz, yanlış doz uygulamasının çocuklarda karaciğer toksisitesinden böbrek hasarına kadar ciddi yan etkilere neden olabileceğini gösterdi. Özellikle reçetesiz satılan ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler, ebeveynler tarafından yanlış kullanıldığında risk oluşturdu.

Dr. Wilson, “Parasetamol gibi yaygın ilaçlar, doğru dozda güvenli olsa da, fazla alındığında karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Ebeveynlerin dozaj talimatlarını dikkatle okuması ve doktor önerisi olmadan ilaç kullanmaktan kaçınması şart” dedi.

American Academy of Pediatrics’in verilerine göre, çocuklarda ilaç kaynaklı hastaneye yatışların %40’ı doz aşımından kaynaklandı.

YAYGIN HATALAR VE RİSKLER

Bilimsel çalışmalar, çocuklarda ilaç kullanımındaki en sık hataları şöyle sıraladı:

Yanlış Doz: Ebeveynler, genellikle çocuğun yaşına veya kilosuna uygun dozu hesaplamada hata yaptı. Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics’te yayımlanan bir çalışma, dozaj hatalarının %30’unun evde kullanılan ölçüm cihazlarının yanlışlığından kaynaklandığını gösterdi.

Yetişkin İlaçlarının Kullanımı: Yetişkinler için formüle edilmiş ilaçlar, çocuklar için toksik olabilir. CDC’nin raporu, yetişkin ilaçlarının çocuklara verilmesinin acil servis ziyaretlerinin %15’ini oluşturduğunu belirtti.

Reçetesiz İlaçların Aşırı Kullanımı: Soğuk algınlığı veya öksürük şuruplarının kontrolsüz kullanımı, kalp ritmi bozuklukları gibi ciddi yan etkilere yol açabildi.

İlaçların Yanlış Saklanması: Pediatric Emergency Care’in raporu, çocukların erişebileceği yerlerde saklanan ilaçların kazara zehirlenmelerin %60’ından sorumlu olduğunu gösterdi.

Dr. Biondi, “Ebeveynler, genellikle iyi niyetle hareket etse de, ‘biraz daha fazla verirsek daha çabuk iyileşir’ düşüncesi tehlikeli. Her ilaç, çocuğun kilosuna ve sağlık durumuna göre özel olarak hesaplanmalı” dedi.

DOĞRU İLAÇ KULLANIMI İÇİN BİLİMSEL ÖNERİLER

Uzmanlar, çocuklarda güvenli ilaç kullanımını sağlamak için şu temel kuralları önerdi:

Doğru Doz Hesaplama: İlaç dozları, çocuğun kilosuna (kg başına mg) göre hesaplanmalı. American Academy of Pediatrics’in rehberi, parasetamol için 10-15 mg/kg/doz, ibuprofen için 5-10 mg/kg/doz öneriyor. Doktor veya eczacı onayı olmadan doz artırılmamalı.

Uygun Ölçüm Araçları: Kaşık yerine şırınga veya damlalık gibi hassas ölçüm cihazları kullanılmalı. JAMA Pediatrics’te yayımlanan bir çalışma, doğru ölçüm cihazlarının dozaj hatalarını %50 azalttığını gösterdi.

Doktor Danışmanlığı: Reçetesiz ilaçlar bile doktor onayıyla kullanılmalı. Dr. Wilson, “Özellikle 2 yaş altındaki çocuklar için öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları önerilmez. Bunlar ciddi yan etkilere yol açabilir” dedi.

İlaç Saklama: İlaçlar, çocukların ulaşamayacağı kilitli dolaplarda ve orijinal ambalajlarında saklanmalı. Poison Control Centers’ın verileri, ilaç zehirlenmelerinin %90’ının evde gerçekleştiğini gösterdi.

Yan Etki Takibi: İlaç sonrası döküntü, uyuşukluk veya solunum güçlüğü gibi belirtiler fark edilirse, hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

UZMANLARDAN EBEVEYNLERE PRATİK ÖNERİLER

Etiketleri Okuyun: İlaç prospektüsündeki dozaj, yaş sınırı ve yan etki bilgilerini dikkatlice inceleyin.

Doktorla İletişim: Çocuğun mevcut sağlık durumu, alerjileri ve kullandığı diğer ilaçlar hakkında doktoru bilgilendirin.

Eğitim Alın: Eczacılar, ilaçların doğru kullanımı konusunda rehberlik sağlayabilir. Pharmacology Research & Perspectives’in raporu, eczacı danışmanlığının ilaç hatalarını %40 azalttığını gösterdi.

Acil Durum Hazırlığı: Zehirlenme şüphesinde, ABD’de 1-800-222-1222 gibi zehir kontrol merkezlerini arayın veya hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun.

BİLİMSEL İLERLEMELER: GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI İÇİN TEKNOLOJİ

Son yıllarda, çocuklarda güvenli ilaç kullanımını destekleyen yenilikler dikkat çekti. Pediatric Research’te yayımlanan bir çalışma, yapay zeka destekli doz hesaplama uygulamalarının hastanelerde ilaç hatalarını %30 azalttığını gösterdi.

Çocuklara özel formüle edilmiş sıvı ilaçlar ve çiğneme tabletleri, doz doğruluğunu artırarak ebeveynlerin işini kolaylaştırdı.

İngiltere’den pediatri uzmanı Prof. Imti Choonara, “Teknoloji, ilaç kullanımını daha güvenli hale getiriyor. Ancak hiçbir uygulama, doktor ve ebeveyn iş birliğinin yerini alamaz. Bilinçli kullanım, her zaman en büyük koruyucu” dedi.

BİLİNÇLİ KULLANIM, SAĞLIKLI GELECEK

Çocuklarda doğru ilaç kullanımı, sadece anlık bir tedavi meselesi değil, uzun vadeli sağlık ve güvenlik için bir zorunluluk.

Bilimsel araştırmalar, bilinçli dozaj ve uygulama yöntemlerinin ciddi komplikasyonları önlemede kritik olduğunu doğruladı.

Dr. Biondi, "Bir ilacı çocuğunuza vermeden önce iki kez düşünün, bir kez doktorunuza sorun. Bu basit adım, hayat kurtarabilir" sözlerini kullandı.